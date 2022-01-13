韓國神秘唱作女網紅金來兒正式進軍娛樂圈　真實身份竟然不是人類

韓國企業積極進軍機器人市場，三星投資兩千億美元成立機器人團隊，而LG打造的機器人咖啡師，甚至拿到「咖啡大師」證書。他們最近又創造一個虛擬歌手「金來兒」，準備進軍演藝圈。



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「哈囉大家我是Reah詞曲作家和DJ，今天我很興奮向大家展示LG最新最酷的產品。」 原來她是韓國LG電子利用人工智慧打造出來的虛擬人類「金來兒」，意思是「來自未來的孩子」，還主持過CES消費電子展，現在即將出道當歌手。

據韓聯社報道，LG電子最近與娛樂公司MYSTICSTORY簽訂了業務協議，金來兒將參與MYSTICSTORY虛擬人類音樂人計劃。LG還宣布，韓國音樂人尹鍾信將為她親自操刀打造專輯。其實「金來兒」已經有自己的IG帳號，不但上傳自己的生活照，還有彈吉他的影片。

2017年世界機器人市場規模爲244億美元，預計2025年將擴大到1772億美元。看好機器人市場的韓國企業大舉投入資金，LG推出的機器人咖啡師還得到了韓國咖啡大師證書，三星電子也成立機器人團隊，未來3年將投資兩千億美元。現代汽車則已收購機器人龍頭美國波士頓動力公司。

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