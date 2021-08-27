如果足不出戶，就能收穫一個對你百依百順的戀人，你會心動嗎？無論是叫醒哄睡，還是排憂解難，他都能隨叫隨到。連聲音、個性、愛好、技能、專業都能隨意定義。這種名為「虛擬戀人」的服務，早在2014年就已經出現在電商平台。



最火的時候，網友每天的搜索次數超2萬次，有4000多家店鋪提供「虛擬戀人」服務。一家店裡有100多位候選人供你挑。

與普通戀人最大的不同點在於，他僅僅活在屏幕裡，你們只能通過語音、打字的方式聊天。「談完即焚」的特點，讓你不需要考慮維持關係，也不必憂慮對現實生活產生影響。

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這家租賃虛擬戀人的商店，是朋友推薦給我的。從去年開始到現在，她已經斷斷續續使用了一年。她有過幾段短暫的親密關係，每次以失敗草草收尾，讓她開始不願輕易開展新戀情。在這家店裡，她可以根據自己的喜好，定制「戀人」的屬性：愛好、特長、聲音、性格……甚至可以根據自己的預算和可支配時間，選擇包月、包天、包月。虛擬戀人的出現，滿足了現實親密關係沒有給她帶來的快樂。

我來到這家店的試聽界面，裡面陳列了160餘位虛擬戀人。每個「戀人」都有自己的「身價」，比如「金牌」、「鎮店」、「神級」。人設屬性有 「情感諮詢」、「低音炮」、「奶狗」、「腹肌男孩」、「甜份最猛猛男」、「魔都第一溫柔」等字眼。點擊語音氣泡後，戀人們就會說一段10到20秒左右的自我介紹。最後我請客服推薦一個開朗活潑、喜歡閱讀、看電影的男生，還附上一條：不要太肉麻。她的反饋很快，向我推薦的阿柴，也的確符合了以上的所有要求。

虛擬戀愛的背後

聊到將近1小時的時候，我問阿柴，微信號要保留還是刪除？「不用刪掉，規則裡沒有這個。」臨下線時他不忘提醒道：「滿意的話，記得和客服多誇誇我！」如果好評率高，他會獲得一筆額外的獎金。有些客戶滿意了，甚至會在微信裡直接給「戀人」打賞。這種情感—經濟交易，本質上是各取所需。1小時的時間裡，「戀人」用情感換取了金錢。屏幕對面的顧客，則花錢享受了一把戀愛的「小鹿亂撞」。

可回到現實生活中，許多人並沒有選擇談戀愛。民政部預計，2021年我國的獨居單身人口將達9200萬人，未來單身人口可能突破4億。許多人坦言：「單身也好，磕CP也罷，就是不想談戀愛」。有社會學家據此分析，相比起承擔繁瑣的關係、家庭事務等責任，單身也許是年輕人最快樂的時光。但保持單身的同時，人們依然嚮往戀愛的幸福感和激情。這時候，虛擬戀人出現了。每天，網上有許多像阿柴這樣的虛擬戀人，用帥氣頭像、獨立人設、溫馨的開場白、耐心的語氣，和買家迅速開展一段虛擬的浪漫關係。這種快餐式的、不需要過多思考的感情交流，或許更符合當代人的心理。

如果選擇一場僅限於網絡的「戀愛」，人們只需支付一筆費用，就能獲得相應的服務，既不用考慮多餘的責任，又能填補內心的空洞。「戀人們」用套路開頭，討得歡心；僅僅活在二維空間裡的設定，絲毫不會影響現實的生活和人際關係。這看似疏離了現實中的親密關係，但其實，也意味著人們選擇了更加多元化的生活方式和情感模式。只是當「戀人們」下線之後，人們仍然要考慮如何面對真實的生活。

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