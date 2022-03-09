對一些朋友來說，看一部恐怖片就算是一種痛苦的折磨了，那如果連續看40萬小時會怎樣？



前不久，知名的串流媒體播放平台Netflix就強行讓一個AI人工智能看了40萬小時各種各樣的恐怖片。

當然這並不是單純地想迫害沒法反抗邪惡人類的機器人，而是想看看當人工智慧看了足夠多的恐怖片後，它會如何運用這些觀看經驗導演出屬於AI自己的恐怖故事……

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我們的女主角Jennifer在萬聖節的夜晚被吊在天花板上，腳下就是寒光逼人的各種電鋸，旁白以冷冰冰的語氣說道：「這坐上去很痛。」感謝你的廢話文學，坐上去除了痛還會斷胳膊斷腿呢。再看美女，一臉迷茫的不知道現在是啥情況，還覺得自己應該出現在性感夏令營而不是這個破舊的變態殺人屋。而就在這時，我們的終極反派終於登場了——一帶著日式鬼怪面具、騎著奇怪獨輪（三輪？）車的謎題先生。他對Jennifer緩緩地說道：「你想成為一名玩家嗎？」《恐懼鬥室》（Saw）中的大BOSS豎鋸表示DNA動了，誰在魔改我的台詞？

還未等Jennifer回答要不要，吊著她的繩子就開始慢慢向下降，要是沒有得救，她就會被電鋸撕成碎片。不過按照《恐懼鬥室》的套路，遊戲參與者總有一個能夠自救的方法，謎題先生很內行，讓Jennifer的面前憑空生成了一個大針筒……說只要你拿到它就能得救。嗯……請問你都有可以徒手搓個東西出來的超能力，還要費盡心思綁架別人幹嘛呢？而且咱也不懂為啥一個針筒能把大活人從半空救下去，這劇本到底是人工智慧寫還是人工智障寫的？無論怎樣，我們的女主配合他演出很敬業，使出一招海底撈月，哎，結果啥也撈不著。謎題先生，你算計我！他面無表情地微微一笑說這針筒是個鬼魂，早就被某個日本藝伎謀殺死了100多年，Jennifer你準備承擔後果吧！這前言不搭後語的邏輯發言真是太優秀，狂丸忍不住拍手稱快，這腦迴路果然不是碳基生物能想出來的。

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接著謎題先生用他手裏的小匕首狠狠地捅了一下「後果」按鈕，是什麼樣的精神病才會專門設置一個按鈕叫做「後果」？可能這就是大佬吧。按鈕還配有人類慘叫的聲效。一般來說這種時候Jennifer作為女主總要受點傷害，然而，一面牆轟然倒塌，一個酷似哈利波特的男人被綁在凳子上。頂著撲克臉苦苦求饒，我有家人，我是她同事，別殺我。而他面對的死亡威脅，不是尖利的刀，不是鋒利的槍，而是……用滾軸溜冰鞋當炮彈的土炮。Wtf？到底是哪個邪典影片教會AI用滾軸溜冰鞋當炮彈的啊？反正無論怎樣，在恐怖片裏，這樣的炮灰臉角色肯定是要GG的，被鏡頭拍到的槍是一定會擊發的。在Jennifer再次輸掉一個謎題後，凶殘的滾軸溜冰鞋大炮發射了，哈利波特臉同事瞬間消失，留下最後的遺言：「現在上帝會是我的同事了。」

但突然間，從天花板掉下一個偵探，中年危機，酗酒度日，靠著破一起大案重啟人生，恐怖片要素集合體，太經典了。AI旁白對於偵探頗有哲學度的判詞：「他喝醉了，但為清醒所困。」看到這狂丸不禁低頭沉思，一人我飲酒醉或許還真的是首世界名曲。俗話說醉酒誤事，偵探一個腳滑又觸發了第三個謎題，天花板上直接掉下一個大藍鯨把偵探帶走了！剛出場就領便當，未免也太快了吧？Jennifer忍不住向謎題先生發問為什麼自己要遭這種罪，謎題先生卻反問，你還記得你去年夏天做了什麼嗎？經典回憶殺上線。原來，Jennifer是一場慘烈連環車禍的肇事者，分別撞傷一個玉米怪孩兒、一個酷似《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）怪物Freddy Krueger的美洲獅、一個和《十三號星期五》（Friday the 13th: The Game）反派同名Jackson的小夥，還有一名正在做採訪的吸血鬼。真是罪大惡極，一個正常人都沒殺呀。

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看樣子，這下可沒人能救得了Jennifer了，謎題先生一邊向她送上美好的祝願：希望你買棺材能有優惠券，一邊按下最後的「後果」按鈕。Jennifer還在用聊天流拖延時間，爭取能用小聰明挽救自己的生命：謎題先生，我有一個謎題要問問你。謎題先生騎著小車一愣，從來沒有女人敢對我這麼說話，我喜歡你從來沒有人敢向我提問，有趣。趁著他注意力分散的時刻，我們剛才死掉的偵探重新登場，對著謎題先生腦袋就是一發……然後打歪了。再打一發，結果把酗酒的空瓶子扔出去了，絕。

這時你可能會想，那麼大個藍鯨砸不死偵探嗎？對，謎題先生和你一樣問出了這句話，怎麼會這樣？其實，那隻藍鯨是早就安排在敵人勢力的卧底警探，就為了這一刻打他個措手不及。一時間，我竟分不出我在看海綿寶寶還是AI恐怖片，是誰告訴AI藍鯨能做卧底的？隨著人鯨搭檔的兩聲槍響，謎題先生被當場擊斃，Jenifer成功得救。然後藍鯨警官逮捕了電鋸椅……理解理解，在這個詭異的片子裏什麼都有可能發生，一切都太說得通了。

偵探對Jennifer同事的死感到遺憾，但Jennifer安慰他道：「沒關係，公司很大，我還有很多同事。」其他同事：「有沒有什麼方法可以迅速離職？」就在大家以為一切都結束時，謎題先生卻還保留了最後的殺招，匕首保齡球，不逃就會被捅死。此時，天降藍鯨，原來是偵探呼叫的增援，成功擊潰犯罪分子窩點，解救人質。我還以為天上下雨了，原來是天上下魚了，真的好無語啊。然而，反轉又再次來了，Jennifer坐上了謎題先生僅存的電鋸椅想休息一下，不料這也在謎題先生的計劃之中，夢魘還在繼續……感覺像在看老式恐怖片。故事到此結束，這一切看似離譜但最後又讓人感覺說得好有道理，像極了我們夜半時分那些毫無邏輯但回味無窮的夢。

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