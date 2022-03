對一些朋友來說,看一部恐怖片就算是一種痛苦的折磨了,那如果連續看40萬小時會怎樣?



前不久,知名的串流媒體播放平台Netflix就強行讓一個AI人工智能看了40萬小時各種各樣的恐怖片。

當然這並不是單純地想迫害沒法反抗邪惡人類的機器人,而是想看看當人工智慧看了足夠多的恐怖片後,它會如何運用這些觀看經驗導演出屬於AI自己的恐怖故事……

我們的女主角Jennifer在萬聖節的夜晚被吊在天花板上,腳下就是寒光逼人的各種電鋸,旁白以冷冰冰的語氣說道:「這坐上去很痛。」感謝你的廢話文學,坐上去除了痛還會斷胳膊斷腿呢。再看美女,一臉迷茫的不知道現在是啥情況,還覺得自己應該出現在性感夏令營而不是這個破舊的變態殺人屋。而就在這時,我們的終極反派終於登場了——一帶著日式鬼怪面具、騎著奇怪獨輪(三輪?)車的謎題先生。他對Jennifer緩緩地說道:「你想成為一名玩家嗎?」《恐懼鬥室》(Saw)中的大BOSS豎鋸表示DNA動了,誰在魔改我的台詞?

還未等Jennifer回答要不要,吊著她的繩子就開始慢慢向下降,要是沒有得救,她就會被電鋸撕成碎片。不過按照《恐懼鬥室》的套路,遊戲參與者總有一個能夠自救的方法,謎題先生很內行,讓Jennifer的面前憑空生成了一個大針筒……說只要你拿到它就能得救。嗯……請問你都有可以徒手搓個東西出來的超能力,還要費盡心思綁架別人幹嘛呢?而且咱也不懂為啥一個針筒能把大活人從半空救下去,這劇本到底是人工智慧寫還是人工智障寫的?無論怎樣,我們的女主配合他演出很敬業,使出一招海底撈月,哎,結果啥也撈不著。謎題先生,你算計我!他面無表情地微微一笑說這針筒是個鬼魂,早就被某個日本藝伎謀殺死了100多年,Jennifer你準備承擔後果吧!這前言不搭後語的邏輯發言真是太優秀,狂丸忍不住拍手稱快,這腦迴路果然不是碳基生物能想出來的。

接著謎題先生用他手裏的小匕首狠狠地捅了一下「後果」按鈕,是什麼樣的精神病才會專門設置一個按鈕叫做「後果」?可能這就是大佬吧。按鈕還配有人類慘叫的聲效。一般來說這種時候Jennifer作為女主總要受點傷害,然而,一面牆轟然倒塌,一個酷似哈利波特的男人被綁在凳子上。頂著撲克臉苦苦求饒,我有家人,我是她同事,別殺我。而他面對的死亡威脅,不是尖利的刀,不是鋒利的槍,而是……用滾軸溜冰鞋當炮彈的土炮。Wtf?到底是哪個邪典影片教會AI用滾軸溜冰鞋當炮彈的啊?反正無論怎樣,在恐怖片裏,這樣的炮灰臉角色肯定是要GG的,被鏡頭拍到的槍是一定會擊發的。在Jennifer再次輸掉一個謎題後,凶殘的滾軸溜冰鞋大炮發射了,哈利波特臉同事瞬間消失,留下最後的遺言:「現在上帝會是我的同事了。」

但突然間,從天花板掉下一個偵探,中年危機,酗酒度日,靠著破一起大案重啟人生,恐怖片要素集合體,太經典了。AI旁白對於偵探頗有哲學度的判詞:「他喝醉了,但為清醒所困。」看到這狂丸不禁低頭沉思,一人我飲酒醉或許還真的是首世界名曲。俗話說醉酒誤事,偵探一個腳滑又觸發了第三個謎題,天花板上直接掉下一個大藍鯨把偵探帶走了!剛出場就領便當,未免也太快了吧?Jennifer忍不住向謎題先生發問為什麼自己要遭這種罪,謎題先生卻反問,你還記得你去年夏天做了什麼嗎?經典回憶殺上線。原來,Jennifer是一場慘烈連環車禍的肇事者,分別撞傷一個玉米怪孩兒、一個酷似《猛鬼街》(A Nightmare on Elm Street)怪物Freddy Krueger的美洲獅、一個和《十三號星期五》(Friday the 13th: The Game)反派同名Jackson的小夥,還有一名正在做採訪的吸血鬼。真是罪大惡極,一個正常人都沒殺呀。

看樣子,這下可沒人能救得了Jennifer了,謎題先生一邊向她送上美好的祝願:希望你買棺材能有優惠券,一邊按下最後的「後果」按鈕。Jennifer還在用聊天流拖延時間,爭取能用小聰明挽救自己的生命:謎題先生,我有一個謎題要問問你。謎題先生騎著小車一愣,從來沒有女人敢對我這麼說話,我喜歡你從來沒有人敢向我提問,有趣。趁著他注意力分散的時刻,我們剛才死掉的偵探重新登場,對著謎題先生腦袋就是一發……然後打歪了。再打一發,結果把酗酒的空瓶子扔出去了,絕。

這時你可能會想,那麼大個藍鯨砸不死偵探嗎?對,謎題先生和你一樣問出了這句話,怎麼會這樣?其實,那隻藍鯨是早就安排在敵人勢力的卧底警探,就為了這一刻打他個措手不及。一時間,我竟分不出我在看海綿寶寶還是AI恐怖片,是誰告訴AI藍鯨能做卧底的?隨著人鯨搭檔的兩聲槍響,謎題先生被當場擊斃,Jenifer成功得救。然後藍鯨警官逮捕了電鋸椅……理解理解,在這個詭異的片子裏什麼都有可能發生,一切都太說得通了。

偵探對Jennifer同事的死感到遺憾,但Jennifer安慰他道:「沒關係,公司很大,我還有很多同事。」其他同事:「有沒有什麼方法可以迅速離職?」就在大家以為一切都結束時,謎題先生卻還保留了最後的殺招,匕首保齡球,不逃就會被捅死。此時,天降藍鯨,原來是偵探呼叫的增援,成功擊潰犯罪分子窩點,解救人質。我還以為天上下雨了,原來是天上下魚了,真的好無語啊。然而,反轉又再次來了,Jennifer坐上了謎題先生僅存的電鋸椅想休息一下,不料這也在謎題先生的計劃之中,夢魘還在繼續……感覺像在看老式恐怖片。故事到此結束,這一切看似離譜但最後又讓人感覺說得好有道理,像極了我們夜半時分那些毫無邏輯但回味無窮的夢。

