BTS魅力有多大？成員柾國口誤　知名快餐店另類行銷跟風「改名」

Chipotle是美國知名連鎖速食店，在全美共有超過2500家分店，相當受歡迎。然而眼尖的網友卻發現，這間店的Twitter名稱一夕改變，原因竟然跟韓國天團BTS有關。



Chipotle是美國知名速食連鎖店，有兩千間以上分店。（Facebook / @Chipotle）

美國當地時間1月24日，「Chipotle」突然更改Twitter名稱，還半開玩笑地突然宣布「我們以後就叫做Chicotle」了。讓許多網友疑惑不已。原來這都是為了韓國天團BTS。BTS日前在官方YouTube上傳一支影片，內容是該團體去年訪問美國時，享用午餐的幕後花絮。成員柾國在花絮中，不小心將Chipotle發音成「Chicotle」。

這個小小的口誤立即在社交媒體上發酵，Chipotle也看上這個好機會，立刻更改Twitter名稱，讓許多粉絲看了紛紛留言「BTS說的都對」、「Chipotle真的改名了，BTS真有影響力」、「阿米（BTS粉絲名稱），大家明天就去吃吧」。不僅如此，就連韓國粉絲也在論壇懇求Chipotle到韓國展店，想吃看看BTS也品嚐過的美食。

這並不是美國餐飲界首次利用BTS展開行銷。2021年2月，速食業龍頭麥當勞也曾跟BTS合作，在50個國家推出BTS套餐，使麥當勞該季的全球營收，比前一年高出40.5％，引發「收益驚喜」。

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