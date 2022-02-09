穿衣注意　研究發現蚊子最愛這4種顏色　傻傻吸錯茄汁原來有原因

人們對於蚊子的喜好顏色以及氣味影響其行為所知甚少。依據美國華盛頓大學一項新研究，埃及斑蚊偵測到人類呼出的氣體後，會朝特定顏色的方向飛去，像是紅、橙、黑、青（cyan，綠藍色），但會忽略綠色、紫色、藍色及白色。



綜合sci-news等外媒等報道，科學家對病媒蚊「埃及斑蚊」（Aedes aegypti）進行追蹤實驗，觀察雌性埃及斑蚊在不同的視覺環境及氣味提示之下的行為偏好。研究人員會噴灑特定氣味，並給予不同類型的視覺模式，像是彩色圓點或人手等。

實驗發現，在沒有任何氣味提示的狀態下，蚊子基本上會忽略空間底部的點，不論任何顏色都一樣。在噴灑二氧化碳後，蚊子會持續忽略綠色、藍色或紫色的點，但如果點的顏色是紅色、橙色、黑色或青色，蚊子就會朝它飛去。

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依據過去研究，雌性蚊子偵測到二氧化碳後會提高活動度，搜索周圍空間，推測是在尋找叮咬對象。而此次的彩色斑點實驗顯示，蚊子辨別出二氧化碳之後，更喜歡把目光停留在視覺光譜中的某些波長。華盛頓大學生物系研究員里費爾（Jeffrey Riffell）形容，這狀況就好像人類聞到美味食物香氣的狀況雷同。

科學家仍未知蚊子感知顏色的方式，是否與人類的眼睛相同，但蚊子偵測到二氧化碳後喜歡的顏色，像是橙色、紅色、黑色，就是波長較長的光線。這份研究4日刊登於國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】