入籍兵林孝埈讚中國女性較韓國漂亮想約會　網友嗆：你媽是韓國人

北京冬奧正在舉行，中國隊的入籍兵成為熱點。在最近一位雖然無法參賽，但同樣是中國「未來新星」的韓國歸化選手林孝埈，引起風波。他在2月10日與前速滑選手韓天宇在網上直播時，說出了一句：中國的女性比韓國的漂亮，我想要與中國女性約會。



韓天宇在2月10日，與林孝埈在微博進行網上直播。期間韓天宇問道女韓女性與中國女性有什麼不同時，林孝埈表示：我真心覺得，中國的女性比韓國的漂亮，我想要與中國女性約會。

圖為2018年平昌冬奧，林孝埈是男子1500公尺競速滑冰奪得金牌。（Getty）

林孝埈又稱，因為練習日程緊湊的關係，都沒甚麼機會與女性見面，又稱自己近日都會在練習後，努力學習中文。

林孝埈的回應傳回韓國後，立刻引起韓國網民的熱論。有網民批評「你媽也是韓國人」，又稱「等你老了混不下去也永遠別回來」；也有網民揶揄「那不過是中國的美顏濾鏡效果」。

期間更有人掀出林孝埈2019年的性騷擾風波嘲笑他，林孝埈在2019年在訓練時惡意脫下隊友黃大憲的褲子，遭起訴性騷擾，最終獲判無罪。

林孝埈在2018年是平昌冬奧男子1500公尺競速滑冰金牌，在2019年事件發生後，他轉投中國成為入籍兵。但因奧運規定更變國籍3年內不能代表國家出賽，林孝埈未能在2022年的北京冬奧參賽。