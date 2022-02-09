北京冬奧︱朱易入籍問題屢被美媒針對　谷愛凌代出頭盡顯王者風範

參加北京冬奧的兩名中國入籍美少女谷愛凌跟朱易「同人唔同命」，前者備受讚賞，後者飽受批評。

日前美國媒體就朱易失誤及入籍一事訪問谷愛凌，這位18歲少女以完美發言反駁，贏得網民好評。



在美國洛杉磯出生的朱易，是中國歷來首位花式溜冰入籍選手，卻因無法說流利中文、並在今屆北京冬奧中多次失誤而備受批評。

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背負壓力出戰的朱易，在自由滑時再次失誤倒地。（Getty Images）

朱易因此成為美國媒體焦點，美媒《Insider》日前在Instagram上載一張朱易在比賽中落淚的相，並寫道，「在冬奧賽場摔倒後，放棄美籍而代表中國參賽的朱易正遭受來自中國社交媒體用户的攻擊。」

相反，同為放棄美籍代表中國的滑雪好手谷愛凌，因在女子自由式滑雪大跳台中奪金而獲一致好評。「身同感受」的她路見不平即拔刀相助，親自在帖文中留言，反駁有關說法，「作為一個真正使用中國社交媒體的人，我想在這裏說，90%以上的評論都是積極的和令人振奮的。」

谷愛凌在IG上親自留言，反駁美媒指控。（網上截圖）

而在谷愛凌奪冠之後的記者會，西方記者亦窮追猛打，紛紛要求谷愛凌透露自己對朱易失誤的看法。谷愛凌表現得十分大體，她指自己不久前在冬奧選手村認識朱易，還看過對方訓練，認為傳媒不懂得溜冰項目有多困難，應該體諒每位運動員。

她用中文說道：「你們都不懂，冰上運動太了不起、嚇死我了。（她們）腳上有刀，落地是硬的、平的，也沒有跳台，還得轉這麼多，我覺得太苦了；還穿裙子，冷死我了。人家到奧運已很了不起，失誤跟壓力都是運動一部份，很多其他選手都摔了。」

「有時我們不能表現到自己的最好，但最重要是她（朱易）安全、享受過程。當然希望她拿到好成績，但她一定是最希望自己拿到好成績的人，希望大家多了解她的情況。」

谷愛凌幫隊友出頭，贏得內地網民讚好。（Getty Images）

至於再被問到入籍問題，她也很有霸氣地回話，認為體育不必跟國際關係或政治掛勾，「體育能團結所有人，不是用來分化的。我們來參加奧運，是希望拓展人類極限，如果人們不信任我，不喜歡我，那就是他們的損失，他們永遠也不會贏得奧運金牌。」

谷愛凌的回應相當得體又不失霸氣，年紀輕輕已盡顯王者風度，又一次贏得中國網民一致讚賞，有人說：「這個姑娘的情商智商都太厲害了，聽谷愛凌講話真的是一種享受，相信會有更多人喜歡這位姑娘！」