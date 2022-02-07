北京冬奧｜中國入籍美少女失誤遭狠批　「朱易摔了」成熱門搜尋

中國花式溜冰入籍選手朱易，周日（6日）代表中國出戰團體賽的女子單人短節目，可惜這名19歲的選手失誤倒地，幸好中國隊仍然晉級決賽。

朱易代表中國出戰冬奧早有爭議，如今在奧運賽場有失誤，隨即成為網民的眾矢之的，「朱易摔了」更成為微博的熱門搜尋。



年僅19歲的花式溜冰選手朱易，出戰團體賽的女子單人短節目，可惜出現多次失誤，其中一次在3周跳後撞牆倒地，其後另一次3周跳同樣出現失誤，最終僅得47.03分敬陪末席。朱易僅為中國隊取得1分團體積分，排名跌至第5位，幸好依然順利晉級決賽。

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朱易賽後直言壓力超大，最終未能展示最佳的水準，「第一個連跳失誤後，我的壓力很大，這也影響了我的第三跳，之前在訓練時，這個動作是沒有問題的。我也很傷心，我知道大家都很期待這場比賽，我希望能做到自己最好的水平，有一個好的成績，但是沒做到，現在感覺特別差。」

朱易發揮未如理想，賽後哭成淚人。（Getty Images）

縱然朱易賽後淚成哭人，可惜中國網民同樣不買賬，透過微博狠批這名入籍選手，配上「朱易摔了」的標籤成為熱門搜尋，短短數小時多達2億人觀看相關發文，不少網民惡言相向，質疑她為何入選中國隊，其中有人留言「這真是丟臉」，隨即有逾萬人讚好，不過這個標籤其後被刪除。

縱然朱易失誤，中國隊依然躋身決賽。（Getty Images）

朱易在洛杉磯出生，是中國歷來第一位花式溜冰入籍選手，2018年初她在美國花式溜冰錦標賽新人組封后，同年轉籍中國，加入由前世界冠軍陳露執教的集訓隊，2019年賽季開始代表中國出賽，但她因為無法說流利中文而被受批評。

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