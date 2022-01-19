北京冬奧︱中國花式溜冰入籍美少女朱易　戲劇性搭上冬奧尾班車

花式滑冰個人賽項目並非中國強項，身為2022年冬季奧運東道主，分別在男、女子個人賽獲得一個席位。參賽資格通過選拔賽形式爭奪，男、女子組各由3選手競逐，男子組資格由平昌冬奧得第四名的金博洋奪得，女子組方面卻出現戲劇性賽果。



花式溜冰中國隊冬奧選拔賽，入籍美少女朱易戲劇性獲勝。（新華社）

由去年12月16日開始，選拔賽要鬥3個分站，共比賽5場，按照其中4場最好成績來計算最終排名，獲得首名者直接取得北京冬奧入場券。

女子組3名選手之中，有兩名「入籍兵」，19歲的朱易與18歲林姍同在美國出生和學習溜冰，二人先後在2018年和2019年轉籍中國，與19歲的陳虹伊爭奪參賽資格。陳虹伊去年在花式溜冰世錦賽獲得第21名，為中國爭取到一個北京冬奧女子個人組參賽席位。

陳虹伊為中國爭取到北京冬奧女子花式溜冰個人賽席位，卻無緣出賽。（百度百科）

中國花式溜冰史上首個入籍兵

女子組賽事相當緊湊，最後一站前，林姍分數稍為領先，可惜她在自由滑（Free Skating）嚴重失手，總得分716.68，由第一跌落第三。為中國帶來席位的陳虹伊，以724.64分排第二，朱易以732.6分獲得第一名及奧運資格。

林姍在中國選拔賽最後一站自由滑嚴重失手，失落冬奧資格。（Instagram＠ashleyslin）

朱易是中國歷來第一位花式溜冰入籍選手，2018年初她在美國花式溜冰錦標賽新人組封后。同年轉籍中國，加入由前世界冠軍陳露執教的集訓隊，2019年賽季開始代表中國出賽。

點圖睇：中國花式溜冰美少女朱易

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朱易能與俄羅斯大神們一拼嗎？

即使朱易的冬奧資格得來不易，從現實角度，中國女子花式溜冰選手現階段想要挑戰一眾外國選手，尤其是「高不可攀」的俄羅斯美少女兵團，機會仍然微乎其微。

點圖睇：溜冰場外的朱易

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以2021年10月在北京舉行的亞洲花式溜冰錦標賽為例，新冠疫情關係不少選手退賽下，女子組只有9人參賽，朱易僅以147.38分得第7名，與冠軍日本選手三原舞依差距超過50分。再次未獲冬奧資格的香港選手蘇怡，以155.65分得第三名。

去年11月花式溜冰大獎賽意大利站，朱易以171.25分刷新個人最佳成績，惟她僅在12位參賽選手中排第9位，冠軍舒查巴高娃得236.78分，頭5位選手均獲得超過200分，足見她跟世界頂級選手水平，仍有一大段距離。

【同場加映：俄羅斯冰之驕女】（按圖放大）