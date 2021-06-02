邊做愛邊採訪呻吟聲照播出　丹麥女記者：這是我工作一部份

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-02 11:15

丹麥一位記者今年年初前往一家換妻俱樂部（Swingers club）採訪時，竟跟一名男子邊發生性關係、邊進行訪談，事後製作新聞則毫不避諱地剪進這個橋段，連自己的大聲呻吟聲都收錄進去，獲得編輯點頭放行，直接在廣播電台播放。

每日郵報綜合報道，這位記者是26歲的菲舍爾（Louise Fischer），今年年初為報道性愛俱樂部因新冠防疫措施鬆綁而重開，赴首都哥本哈根附近的伊斯赫（Ishøj）小鎮一家換妻俱樂部採訪。當新聞於3月在廣播4台（Radio 4）晨間節目播出時，可先聽到菲舍爾訪問一名男子，背後則傳來其他人的喘氣聲，接著就是清晰可聞的男歡女愛與激烈的「啪啪啪」聲，隨後被人錄下上傳推特分享。

點擊放大瀏覽有關影片截圖及更多菲舍爾多采多姿的生活照👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

德國《圖片報》（Bild）5月31日刊登專訪，請菲舍爾暢談採訪過程與鹹濕新聞爆紅後收到的反應。根據菲舍爾描述，她先跟俱樂部賓客坐到吧台一起喝酒聊天，隨後就轉戰到一張大床的上面，新聞第一個性愛場景的呻吟也真是她發出來的。

菲舍爾表示，雖然正式播出的新聞只有2分鐘，但她在換妻俱樂部的賓客們身上花費好幾個小時，整個採訪事前與事後都獲得批准，上司沒有施壓她在採訪時進行性行為，但換妻俱樂部裡的人比普通酒吧或俱樂部的人都還要更有禮貌，「也許」她會想要再去一次，並指這是一個「很棒的經驗」，接著又解釋道，「是，我挺享受的，儘管這不是我這輩子的最棒性愛。但俱樂部的男人們很有禮貌與很體貼，我覺得就像女神，他們讓妳感覺非常特別」。

報道稱聽眾的多數反應很正面，留下勇敢、帥氣、非常尊重與好新聞等評語，節目總監則讚揚菲舍爾「嘗試不同地做新聞」，當然也有其他人覺得她已跨過新聞採訪的界線，但菲舍爾顯然不太在意批評，「我沒有男朋友，這肯定讓事情簡單多了，我媽覺得有趣而笑出來，我爸覺得真酷」。她還說，在採訪時發生性關係不在計劃中，「對我來說，這很自然。我的部份工作就是深入了解一個不是每個人都有機會看見的世界」。

【延伸閱讀】英記者臥底潛入「援交世界」揭黑幕 有人同時服侍7個「契爺」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

【延伸閱讀】澳洲兩女記者扮網紅半年 揭盡催谷follower手段及IG廣告黑暗真相（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

原來催谷追蹤者數目比想像中還難 點圖瀏覽揭露真相的《The Feed》節目截圖▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

延伸閱讀：

全球肉品大廠JBS遭網攻 所有美國牛肉加工廠被迫停產

烏蘭哈達火山群：沉默的大地之眼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】