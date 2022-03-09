澳男靠街頭搭訕成網紅月賺8.5萬　分享成名技巧：重點非靚仔與否

隨着科技發達進步，尤其手機、電腦和通訊軟件十分盛行，每個人都有機會成為網紅。澳洲一名25歲男網紅，先前曾做過不少工作，平日也經常搭訕女性，至少5年時間，沒想到去年他在抖音（TikTok）分享搭訕過程影片，瞬間成為擁有超過700萬粉絲的網紅，甚至透靠着業配每月賺約1.5萬澳幣（約8.5萬港元）。
根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，這名來自墨爾本的網紅亞當（Adam Milardovic）表示，在成為網紅之前做過不少工作，包括當過快餐店、健身房員工和外送員等。他自5年前開始，時常在影音平台YouTube分享搭訕女性的短影片，儘管有一定人氣，但亞當似乎感到不滿意。
Adam由一個快餐店員工搖身一變成一個網紅：（按圖了解）
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去年起，亞當開始將搭訕影片上傳至抖音，沒想到這樣做卻讓他獲得巨大成功。原因在於，亞當的影片大約都在20秒左右，抖音比YouTube更喜歡這樣的短影片。影片中亞當分享搭訕女性技巧，深受廣大男性粉絲歡迎支持，許多人甚至從他身上學了不少，而他也從去年起瞬間爆紅，在抖音擁有超過700萬粉絲數。
亞當成為網紅後，整個工作運勢大開，許多服飾品牌和交友軟件，主動找上他尋求合作契機，而他也開始靠着業配置入，平均每個月可賺1.5萬澳幣，並幫廠商吸引和帶來更多消費者，雙方互蒙其利。亞當說，其實想要成為網紅，不一定要長得帥，要有個性或是幽默風趣，才能讓這條路走得更長久。
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