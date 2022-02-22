15歲美國女網紅遭瘋狂粉絲持散彈槍入屋　退休警父以槍自衛保全家

社交媒體令不少人年少成名，但同時惹來殺機！只有15歲的美國美女網紅艾娃（Ava Majury）在Tiktok上擁有約120萬名粉絲，相當受歡迎，但同時引來18歲的瘋狂男粉絲艾力克（Eric Rohan Justin）騷擾。他不但從艾娃的朋友購買其私人資料及相片，更持散彈槍衝入其住所，惟艾娃爸爸是退休警員，即時拿出家中槍械反擊，將對方擊斃。艾娃事後未有退出社交媒體，反而得到家人支持，艾娃媽媽表示，「可能她就是要提醒我們注意這類事情」。



左至右起分別為艾娃爸爸、艾娃及艾娃媽媽，他們近日接受媒體訪問，講述被瘋狂粉絲襲擊的經過。（ABC news網頁截圖）

艾娃在13歲的時候就已經登陸Tiktok，但就已經憑名氣收穫第一桶金。由於艾娃的同學十分喜歡她手提電腦上的貼紙，所以她憑賣貼紙先賺到700美元（約5400港元），之後更在Tiktok上承接廣告，再賺到1000美元（約7800港元），轉眼間就已經賺到1700美元（約1.32萬港元）。當時艾娃的父母感到十分驚喜，但並不知道她在做什麼，「老實說，我們真的不知道她到底可以賺錢到什麼程度」。

艾娃與家人於2019年從新澤西州（New Jersey）搬到佛羅里達州（Florida），而瘋狂粉絲艾力克就於2020年初出現。艾娃發現她在新澤西州及佛羅里達州的朋友，都有向他出售自己的照片及私人資料，包括手機號碼，令艾力克可以打電話及傳短訊給她。艾力克甚至曾代艾娃的同學做數學功課，以交換與艾娃有關的資料。艾娃最後只能取消追蹤她的朋友，反而更令朋友嘲笑他，說她快要進軍荷里活，「你不想再與我們說話了」，令艾娃有口難言，「是你們出賣我的東西」。

艾娃（Ava Majury）13歲已經進軍網紅界，15歲已經有120萬名粉絲。（IG「ava.majury」圖片）

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艾娃其後在家人同意下，將數張曾經在Snapchat上張貼過的照片以大約300美元（約2340港元）賣給艾力克。艾娃說：「照片只有我的樣子，我假設這就是他想要的東西，我的所有東西就是我的笑容，這就是我的內容」。其後，艾力克就要求艾娃出售性感照，例如包括她的胸及腿，艾娃形容那是「14歲不應該發送給人的東西」。艾娃隨後封鎖艾力克，令艾力克請求艾娃將他解封，並接連發現總計達368.5美元（約2870港元）的款項，最後留下一句「對不起，這是我的所有，我破產了」。

艾娃的爸爸曾經發訊息給艾力克，指艾娃未成年，要求對方停止與艾娃聯絡。不過事情卻開始惡化，艾力克曾經發信息給艾娃的男同學，指他已經買了槍，打算襲擊她，「我想我只可以散彈槍衝進她的門口」。艾娃知道有關消息後，就直接致電該名男同學確認事件，然後再通知父母，艾娃父親當下立即搜尋艾力克的所在地，發現他身處遠方，一度認為他只是鍵盤戰士，「我的確低估了他的威脅」。

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結果，艾力克真的用散彈槍闖進艾娃的家，艾娃爸爸聞聲起床，並發現了艾力克，艾娃媽媽曾負責報警。由於艾力克的槍卡彈，令艾娃爸爸有時間逃走並拿出手槍，然後站在門後等待警察到來。艾娃爸爸曾命令艾力克將槍放下，但當艾力克將槍瞄向他的時候，他就開槍將艾力克擊斃。當地警方表示，艾力克身上有2部手機，儲存了數千張艾娃的照片，另有長達數百小時的艾娃短片。另外根據當地法律，屋主如果受到生命威脅就可以使用致命武器反擊，所以艾娃爸爸未有被起訴。

艾娃至今仍然活躍於社交媒體，而且家人都表示支持，艾娃媽媽表示不希望「使人作嘔的人」令艾娃要離開社交媒體，「為什麼我們要阻止她呢？可能她就是要提醒我們這些事情。艾娃亦沒有與粉絲提到她的經過，「我不希望事情變得負面，認為是我吸引了他」。她又提到，事件的確成為她的陰影，一度想放棄，但可以令其他人開心是她喜歡的事，亦享受看到她對其他人生命的影響。至於艾娃的父親就指，他覺得他們可以做的事就是讓艾娃自己決定，然後支持她，「我想這會幫到她康復，這聽起來很老土，但我也不知道可以為她做什麼事了」。

（New York Times）