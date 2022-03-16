日本愛子公主將開記招分享成年後心情　自小才藝多　情史更惹注目

日本德仁天皇獨生女愛子公主於2021年12月年滿20歲，將在明（17）日首次召開個人記者會，這是愛子公主第一次單獨面對媒體採訪，她將談及自己成年後這3個半月來的心情，並回首過去到現在所發生的事，日本國民都相當關心。



愛子公主是德仁天皇和雅子皇后的愛女，小時候臉龐肥嘟嘟長相十分可愛，舉國上下也很喜愛她，但她的一舉一動也都受到外界放大檢視，也許是成長過程中在外界眼光下背負着巨大壓力，愛子公主在15歲生日時被發現爆瘦、雙頰凹陷，身高1.64米的她體重掉了18公斤，只剩下37公斤，媒體驚傳她罹患厭食症，相比以前圓潤的外型簡直判若兩人。

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日本週刊雜誌《女性自身》還曾爆料，愛子公主在小學階段疑因皇室身分遭校園霸凌而恐懼上學，長大後日本網民還常把愛子公主與長得標誌的佳子公主與真子公主來做比較，在外貿至上的社會愛子的鋒芒被掩蓋，或許這些都是導致愛子爆瘦的導火線。

而事實上愛子公主的內涵相當豐富，幼時便學習書法、小提琴、鋼琴等多項才藝，學業成績也非常優秀，尤其英文能力連德仁天皇也讚譽有加。

愛子公主求學一路上念的都是皇室御用的「學習院」，而學習院採取從幼稚園到大學的一貫制，愛子在2020年進入學習院大學攻讀日本文學，求學之路就和她的父親德仁天皇一樣。

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隨着愛子公主成年，關於她未來的結婚對象也是日本國民所關心，日媒就曾披露愛子交過2個男朋友，一位是她小學時的青梅竹馬，每當暑假時2家人便會到栃木縣的那須遊玩，兒時小倆口還曾被拍到手牽手回家，而這名青梅竹馬的爸爸還是造船公司老闆，和德仁夫婦相互認識，如今他還長成1.85米高的大帥哥，被稱讚和東出昌大有幾分相似度。

而愛子公主交往的第二任男友據悉是在高中時期，愛子的閨蜜曾經爆料在她18歲生日時，收到一條日本輕珠寶品牌「4度C」項鍊 ，當時愛子還在私人IG上分享喜悅。由於愛子讀的是女子學校，據悉和男友是在文化祭上認識，朋友爆料愛子也是外貌協會，是容易一見鍾情的類型，在初次認識對方時便積極聯繫。

愛子公主就像普通女生一樣也喜歡帥哥，她是傑尼斯（Johnny's）和韓國EXO的小粉絲，也常會在IG上分享偶像資訊。

而愛子公主作為天皇的獨生女，原本有機會成為日本二戰後的第一位女天皇，然而在日本《皇室典範》中規定，繼承皇位的只能是以天皇為父方血統的男性，現在天皇德仁的弟弟秋筱宮是皇嗣，也就是天皇的第一繼承人，他的兒子悠仁是第二繼承人，未來是否有機會見到「愛子天皇」，目前看來恐有難度。

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