車臣領導人調侃Tesla創辦人「溫柔的埃洛娜」　馬斯克Twitter換名

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）推文向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下戰帖後，車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）建議「溫柔的埃洛娜（Elona）」不要與普京單挑，而是到車臣接受培訓。馬斯克其後改掉自己的Twitter名稱和頭像。
馬斯克3月14日在Twitter喊話要與普京一對一「隻揪」。克里姆林宮（Kremlin）沒有回應他，但卡德羅夫在Telegram說，不會建議馬斯克和普京較量，因為「兩人的重量級別相差太多。」
卡德羅夫建議馬斯克到車臣共和國的中心接受培訓，說：「當普京把弱得多的對手，即把你打得落花流水時，他會看起來沒有運動員精神。所以你需要接受訓練、泵大肌肉，才能從溫柔的埃洛娜（Elona）變成猛男埃隆（Elon）。」
馬斯克15日推文感謝卡德羅夫的建議，並稱「如此出色的培訓會給我帶來太多的優勢」。
他把自己的Twitter名稱改為Elona Musk，又換上看起來「大隻」、帶着墨鏡的自拍照。
Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022
If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.
Elona
Tesla創辦人Elon Musk向普京「撩交打」 稱以烏克蘭作賭注Elon Musk「星鏈」助烏克蘭守城96小時？看一次Facebook賞一巴掌 他花錢找人打自己引出Elon Musk回應資深員工揭Elon Musk鮮為人知一面 未必如大家想像中那麼有錢？
馬斯克推文稱「如果他（普京）害怕打架，我會同意只用我的左手」，他強調自己不是左撇子，並以埃洛娜這個名字落款。