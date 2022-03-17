車臣領導人調侃Tesla創辦人「溫柔的埃洛娜」　馬斯克Twitter換名

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）推文向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下戰帖後，車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）建議「溫柔的埃洛娜（Elona）」不要與普京單挑，而是到車臣接受培訓。馬斯克其後改掉自己的Twitter名稱和頭像。



馬斯克3月14日在Twitter喊話要與普京一對一「隻揪」。克里姆林宮（Kremlin）沒有回應他，但卡德羅夫在Telegram說，不會建議馬斯克和普京較量，因為「兩人的重量級別相差太多。」

美國電動車生產商特斯拉創辦人馬斯克3月14日在Twitter向俄羅斯總統普京下戰帖。（Twitter@elonmusk）

卡德羅夫建議馬斯克到車臣共和國的中心接受培訓，說：「當普京把弱得多的對手，即把你打得落花流水時，他會看起來沒有運動員精神。所以你需要接受訓練、泵大肌肉，才能從溫柔的埃洛娜（Elona）變成猛男埃隆（Elon）。」

美國電動車生產商特斯拉創辦人馬斯克3月14日向俄羅斯總統普京下戰帖，提議以烏克蘭作賭注「單挑」後，車臣領導人卡德羅夫在Telegram發文回應，形容馬斯克是溫柔的埃洛娜。（Twitter@elonmusk）

馬斯克15日推文感謝卡德羅夫的建議，並稱「如此出色的培訓會給我帶來太多的優勢」。

他把自己的Twitter名稱改為Elona Musk，又換上看起來「大隻」、帶着墨鏡的自拍照。

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.



If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.



Elona — Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022

馬斯克推文稱「如果他（普京）害怕打架，我會同意只用我的左手」，他強調自己不是左撇子，並以埃洛娜這個名字落款。