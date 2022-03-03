美校園槍擊案15歲少年「為成名」槍殺同學　入獄即提出這駭人要求

美國一名15歲的中學生克蘭布里（Ethan Crumbley）去年在11月底時犯下一宗校園槍擊案，當時造成4死7傷的悲劇。經檢察官審問及調查，克蘭布里竟稱是為了獲得名聲與榮耀才殺死同學，並且為自己心裏面的陰暗面感到自豪。



綜合外媒報道，克蘭布里在犯下案型之後就被逮捕入獄，助理檢察官柯林斯（Kelly Collins）指出，克蘭布里入獄後提出了不尋常的要求，柯林斯稱克蘭布里於獄中詢問「我要如何收到粉絲寄來的郵件？我要怎樣才能收到仇恨信件？」，不僅如此，柯林斯更指出，克蘭布里透過平板電腦與外界交流，並且告訴其他人，他的出庭日期，還說「也許你們可以在電視上看到我」。

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柯林斯認為克蘭布里就是想要獲得那個惡名，並且希望人們可以記住他，同時也強調克蘭布里就是預謀殺人，直指他「並非衝動行事，而是經過算計、排練且深思熟慮的行為」。

克蘭布里目前關在成人監獄裏頭，不過他的律師蘿芙汀（Paulette Loftin）認為，克蘭布里有心理上的問題，認為成人監獄並不適合這樣的未成年人，表示「克蘭布里有心理健康上的危險，且他孤立無援，孤立對他來說很可怕」。蘿芙汀指出，克蘭布里除了與律師及精神科醫師、個案工作者接觸以外，幾乎不和獄中其他人互動，他也沒有室友，蘿芙汀認為，克蘭布里較適合待在青年拘留所，他便可以得到更好的治療，也能夠上學。

然而，多位檢察官仍反對克蘭布里移監至青少年拘留所，認為他實在太危險，很有可能危害到其他未成年人，他們指出，克蘭布里除了策劃了這場大規模的槍殺案之外，還計劃了跟蹤、性侵、虐殺一名女同學，還紀錄下自己的射擊歷程，並且回味那些倖存者掙扎的樣貌，甚至對於折磨幼鳥感到喜悅，如此反社會行為也讓檢察官感到擔憂。

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