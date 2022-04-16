巴西軍方買數萬粒偉哥＋這東西助人重振雄風 博爾索納羅「解畫」
撰文：聯合新聞網
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巴西就軍方購買3萬5千顆威而鋼（Viagra）以及「入珠」所需的植入物進行「解畫」。這些藥物被指協助官兵「重振雄風」，被反對黨國會議員痛批「失德」
議員瓦茲（Elias Vaz）引用資訊自由法獲知政府用公帑購買上述物品。國防部辯稱威而鋼係用來治療高血壓。但瓦茲表示他還發現國防部購買60組「充氣式矽膠植入物」，他已向檢方舉報。
（編按：總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之後有意淡化此事引起的爭議，他稱：「這可能合計有5萬顆（威而鋼），恕我直言，這不算什麼」。
他說：「明顯地，它們大部份是供退伍軍人或不在服役的人使用。」他進行補充時重覆國防部長的說法，稱軍方用它們來治療高血壓及風濕病。
軍方除了被揭採購威而鋼，還有60個陰莖植入物。這位巴西總統沒正面回應這個令政府成為笑柄的新聞，僅反擊稱媒體將整件事誇大。）
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