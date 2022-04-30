日本「奇蹟髮型屋」疫中銷售額逾億　客人須DIY　靠這項服務致勝

前段時間，微博話題#被疫情偷走的三年#上了熱搜，日站君有一點恍惚，我們進入「疫情時代」已經3年了啊。這幾年因為疫情，不但普通人不能再像以前一樣，肆意地出遊、聚會；各大商鋪也受到了衝擊，或者面臨閉店歇業，或者及時調整店面運營以避免更大的損失。不過就在前段時間，日本TBS電視台的綜藝節目《がっちりマンデー!!》中，報道了一家奇葩美容院，從2019年創業開始，到如今不但沒有經營慘淡，反倒是將分店開到日本的各地！究竟是怎麼回事，我們這就來看一下！



幾乎全程自己動手，還能開過百家分店！

這家爆紅店鋪，名叫CASACOLOR（カーサカラー），是一家連鎖美容院。日站君原本以為，這種當紅的美容院，一進去應該是一群小哥哥小姐姐熱情的圍上來詢問需求，然後推銷各種活動，一旁的Tony剪刀飛舞。

然而，CASACOLOR的經營模式可相當「個性」！因為染髮比較簡單，而且，CASACOLOR不挑染，只能染全部的頭髮，所以這是一家專門針對中老年白髮人群的染髮店……

洗頭吹頭要客人自己動手 只提供染髮服務 憑什麼成業界奇蹟？（點圖了解更多）▼▼▼

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僅是「專注染髮」還不夠個性。CASACOLOR的理髮師只負責塗上染髮劑，15分鐘左右塗抹完染髮劑後，顧客在20分鐘後就可以坐在自動洗髮機上衝洗頭髮。甚至連吹頭髮這一環節，都需要顧客自己動手。這家店用一句話概括：除了染頭業務，其他全靠顧客自覺！這……難道顧客不會覺得很麻煩嗎？「也沒那麼辛苦的」，完全沒有牴觸情緒！

可能大家不覺得麻煩，也是像這位大媽説的，「便宜」吧！在日本，普通的美容院染髮一次需要6000日圓，就算是染髮專門店也要4000日圓左右，然而CASACOLOR的價格是2440日圓起！這基本是打了個「骨折」啊，這個價格還要啥自行車！最重要的是，理髮師服務一位顧客只需要15分鐘！這超高的翻枱率、這廉價的價格，在有限的時間內，CASACOLOR的員工能接待更多的客人。所以，就算在疫情的衝擊下，CASACOLOR的年銷售額也能達到18億日圓（約1.08港元）！還在日本各地連開108家分店！更讓人難以想象的是，CASACOLOR誕生於2019年，作為一個新店鋪，竟然只用短短兩三年的時間就「飛速成長」，成為如此巨大的產業，unbelievable！只是便宜、翻枱率高，還不是CASACOLOR全部的秘密……

「休眠美容師」的再就業 移動美容車

我們都知道，隨着店鋪數量的增加，對員工的需求量也會增加，然而日本的理髮師都是要持證上崗的，那該怎麼樣去解決呢？CASACOLOR在這個問題上也有過仔細考慮，最後決定啓用「休眠美容師」。所謂的「休眠美容師」是指，有很多持有證件的美容師因為生育、轉行、技術退化而失去競爭力的美容師。即使他們想再從事這一行業，也會因為長時間的休息導致心理上的退怯，但如果只是染髮的話，那門檻就低很多了！至於這些再就業的休眠美容師，重拾手藝，還能從店面的營業額上見證店鋪一點點的成長，想必心中也會很有成就感吧！

CASACOLOR還研究出了一款「美容移動車」。從這個名字的字面意思就能理解到，什麼美容儀器、排水設備、電器設備，全都配好，把整個美容院都被搬到了車裏！不過這可不是簡單的「上門服務」，移動美容車是為了那些，想去美容院但去不了的人準備的。車子還裝有電動升降梯，可以用來服務腿腳不便利的人，讓他們在方方面面也能感受到社會的温暖。為了應對疫情，CASACOLOR給美容師配備了口罩和手套。此外，為了控制感染的幾率，移動車中還會通過消毒、通風、用臭氧發生器來做一個徹底的消毒。既能回饋社會，又能保護好員工，CASACOLOR的格局打開了！希望早日達到5年經營目標！

其實，CASACOLOR背後的老闆並不是什麼美容界的大佬，恰恰相反，她根本沒有運營美容院的經驗，能夠成功，是因為她抓到了市場上的「痛點」。日本老齡化人口很多，大家又很注重儀表，想去普通的美容機構染頭髮，價格貴不説，一套流程下來的時間也很長；想要自己買染髮劑回來弄，又不一定能染好。所以CASACOLOR的出現，正好彌補了這一空缺！從只染髮的簡單服務、便宜的費用，再到「休眠美容師」的再就業、移動美容車的出現，CASACOLOR的火爆是必然的。在節目的最後，聊到未來規劃的時候，店長直言「下一個目標是5年內開設500家店鋪」！日站君也希望這個目標能早日實現！

那麼，如果大家附近開了類似CASACOLOR這樣價格便宜、項目簡單，但需要顧客自己動手的美容院，你會想去打卡光顧嗎？不妨在留言區告訴日站君！

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