疫情｜日本研究：四成病人有「可怕後遺症」嚴重者或無法上班上學

根據日本雜誌《AERA》報道，儘管新冠病毒Omicron變異株較不會重症化，但為後遺症所苦的人卻有增加的趨勢。



就算確診後症狀較輕，仍有可能受到後遺症困擾。其中大家現在最關注的就是「倦怠感」。

有專家警告，確診新冠病毒後，不要勉強自己活動身體，否則可能會帶來危險的後果。

10%人出院1年症狀仍未消失 更有4成人出現這可怕後遺症（點圖放大閱讀）▼▼▼

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報道指出，10％至30％的確診者會出現後遺症。根據東京都於12日公開的資料，都立醫院和公社醫院開設的新冠病毒後遺症諮詢窗口，3月就有914件諮詢紀錄，大幅超過2月的627件。就年齡來看，其中有28％的人是30多歲的確診者、20多歲和40多歲則各佔25％、19歲以下和50多歲則各佔9％，其中女性佔64％、男性佔36％。根據日本厚生勞動省公布的最新數據，因罹患新冠肺炎住院的患者中，有10％的人在經過出院1年後，症狀仍未消失。

開設專治新冠肺炎後遺症診所的平畑光一表示，後遺症中最值得關注的是倦怠感。感到倦怠的患者，後遺症往往會惡化。許多人也出現名為PEM的症狀。PEM指的是勞動後倦怠（post-exertional malaise），患者從事外出購物或散步等輕量活動後，在5小時至48小時內，會感到強烈的倦怠感。平畑指出，他的患者中，有四成出現這個症狀。他表示，如出現PEM的狀況，必須盡量不要讓身體感到疲憊，避免會帶來倦怠的活動。但患者幾乎都是30歲至40多歲的青壯年人，就算感到疲倦也會設法硬撐下去，進而導致狀況惡化，有些人甚至必須臥床休養。PEM症狀反覆出現的患者，也極有可能與解析肌痛性腦脊髓炎或慢性疲倦症候群（ME／CFS）有關。

據報道，ME／CFS會造成嚴重全身倦怠、集中力低落、腦霧等等，無法上學或上班，影響日常生活。日本國立精神・神經醫療研究中心的山村隆部長指出，ME／CFS可能是因為免疫反應所引發的疾病，好發在30歲至40歲的青壯年上，許多患者在罹患新冠肺炎後發病。高知大學教授横山彰仁也警告，雖然隨著時間流逝，大部分患者的後遺症症狀也會減輕，但是一部分的人仍會深受長期後遺症所苦，預防感染相當重要，呼籲民眾徹底防疫並接種疫苗。

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