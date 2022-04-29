月入萬二韓女靠月花50元吃飯　步行2小時上下班　24歲上車做業主

在香港，買樓可能是一件對許多人來說遙不可及的目標，不過或許靠着驚人意志力，你也有可能辦得到！



韓國一名女子靠着每個月不到8400韓圜（約52港元）的伙食費、通勤步行2小時等省錢方式，讓她在4年內存下了1億韓圜（約62萬港元），並且在最近抽中了公寓認購權，成為「有樓階級」。

月入約1.2萬港元 靠這些慳錢妙招成功做業主（點圖了解更多）▼▼▼

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據《朝鮮日報》的報道，韓國一名女子郭智嫻（音譯：곽지현）接受《SBS》電視台節目《生活達人》的採訪，她透露自己月薪大約是200萬韓圜（約1.2萬港元），若辛苦一點加班還可以高一些，並分享自己的省錢妙招。郭智嫻表示，許多人都會認為每個月吃飯只花8400韓圜會餓死，不過她利用各式各樣的APP積分來購買食材，像是她曾經四處搜集即溶咖啡盒，就是為了積點，因為活動每盒可以換取等同50韓圜或300韓圜的積分。此外，郭智嫻也指出，有些APP新會員可以拿到很好的折扣，她舉例，自己有次只用900韓圜，就買到了原價8900韓圜的好物，不過她也提到，最好是都在家裏煮飯，這樣才能盡量省錢。郭智嫻甚至會將瓶裝水等贈品，透過二手交易平台出售加速她存錢的速度。

被問及為何要這麼努力存錢時，郭智嫻坦言，自己家境並不好，因此才會這麼想要擁有一筆錢。近日，郭智嫻在自己的YouTube頻道中透露，自己抽到了單親家庭特殊公寓認購權，當去簽約時，負責辦理該業務的單位直說郭智嫻是有史以來最年輕的認購者。不過郭智嫻也表示，自己很討厭有房貸，因此希望之後可以儘快把房貸還完。

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