神乎奇技卻又很嘔心兼不衛生 網紅竟可藉「吸吐口水」解鎖手機
撰文：ETtoday
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美國邁阿密TikTok網紅莫內（Mila Monet）靠着「口水」爆紅，原因是她不需要臉部解鎖或指紋解鎖手機，而是在酒吧裏當眾表演起「唾液解鎖」，眾人眼看她一吸一吐伸縮自如，紛紛不敢置信，影片也創下高達450萬次的瀏覽量。
網紅表現用唾液為電話開鎖：（按圖了解）
莫內4月23日將影片分享到TikTok上，畫面中她手機停留在密碼解鎖畫面，她則把口水從嘴裏緩緩垂下，點擊數字鍵後又吸回嘴裏，就這樣一來一往，手機就成功解鎖了，一旁男子瞬間大喊，「花惹發」(What the F***)。
網友紛紛留言：
．「天啊太強了」
．「這就是為甚麼我都不碰別人手機」
．「她是X-Man一員吧」
．「當其他人以為你在酒吧調情的時候」
．「超噁」
．「有夠莫名的才華」
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