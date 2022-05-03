神乎奇技卻又很嘔心兼不衛生　網紅竟可藉「吸吐口水」解鎖手機

美國邁阿密TikTok網紅莫內（Mila Monet）靠着「口水」爆紅，原因是她不需要臉部解鎖或指紋解鎖手機，而是在酒吧裏當眾表演起「唾液解鎖」，眾人眼看她一吸一吐伸縮自如，紛紛不敢置信，影片也創下高達450萬次的瀏覽量。



網紅表現用唾液為電話開鎖：（按圖了解）

莫內4月23日將影片分享到TikTok上，畫面中她手機停留在密碼解鎖畫面，她則把口水從嘴裏緩緩垂下，點擊數字鍵後又吸回嘴裏，就這樣一來一往，手機就成功解鎖了，一旁男子瞬間大喊，「花惹發」(What the F***)。

網友紛紛留言：

．「天啊太強了」

．「這就是為甚麼我都不碰別人手機」

．「她是X-Man一員吧」

．「當其他人以為你在酒吧調情的時候」

．「超噁」

．「有夠莫名的才華」



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