美國女網紅舌頭彈吉他短片吸引逾200萬次觀看　網民驚呼難以置信

用手彈吉他很正常，但你有看過用舌頭彈吉他嗎？美國邁阿密女網紅戴蒙德（Vvs Diamond）上傳一段自己用舌頭彈吉他的影片，短短8秒吸引超過200萬次點閱，不少網友大讚這個舌頭功力一流，並且直接公開求婚，不過也有人質疑真實性，認為影片經過後製處理。



根據《紐約郵報》報道，戴蒙德上個月在IG分享一段影片，配文寫下「標記一個朋友來激怒他們」，只見她臉面對吉他，伸出舌頭靈活地撥弄着琴弦，快速且強而有力地彈奏出音樂，還有漸強漸弱的效果，而且她彈的是二十世紀經常廳到的電影配樂。

網友紛紛為她的舌功驚呼，還有人直接求婚，「這舌頭太強」、「拜託嫁給我」、「我到底看了什麼」，但也有人把焦點放在衛生上，直言吉他弦上應該有很多細菌，直接用舌頭觸碰根本是病從口入；還有眼尖網友發現，戴蒙德的舌頭從頭到尾沒有移動位置，也沒有變換彈撥的琴弦，手指同樣沒有按住弦，因此懷疑影片經過後製特效的加工。

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