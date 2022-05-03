傳安珀赫德《水行俠2》戲份刪剩10分鐘　320萬網民聯署促直接換角

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的官司在近日展開一連數日的開庭審理，成為全球影迷關注的焦點，尤其尊尼特普更因此人氣飆高，反而是安芭赫德被罵爆，如今有電影記者爆料，安芭赫德在《水行俠2》的戲份被刪減到連10分鐘都不到，引發熱議。



據美媒《TMZ》報道，電影記者格蕾絲蘭多夫（Grace Randolph）在Twitter上爆料，安芭赫德在《水行俠2》的戲份傳出剩不到10分鐘，引發影迷議論，而事實上，安芭赫德在第1集的戲份吃重，先前更傳出她在續集是相當重要的角色。

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但隨着和強尼戴普的離婚官司愈鬧愈大，安芭赫德的形象也越變越糟，不少網友不滿電影公司把尊尼特普踢出《怪獸與鄧不利多的秘密》，安芭赫德卻絲毫未受影響，憤怒揚言抵制，更發起聯署要求《水行俠2》撤換安芭赫德。

尊尼特普與前妻安芭赫德離婚後互控家暴和誹謗。開庭以來，尊尼特普曾再度提起安芭赫德在床上拉了一坨屎。不過安芭赫德這回指稱，尊尼特普也曾在家門口掏出陰莖就開始灑尿，令尊尼特普聽了哭笑不得。

目前已有超過300萬網民聯署贊成《水行俠2》電影棄用安芭赫德參與演出。（Change.org）

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