韋史密夫一巴掌送走演藝事業　傳年度新片至少拖到明年才推出

韋史密夫（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮（Oscars）上掌摑基斯洛克（Chris Rock）喜劇演員，把自己的形象和人氣也打掉，變成歐美主流輿論討伐的目標，本來他入行20多年、終於登上金像獎影帝寶座，應該是事業上的又一高峰，不料獲獎前驚天一摑，把一手好牌全部打壞。



他和《邊緣特訓》導演安東富夸（Antoine Fuqua）合作的新片《Emancipation》，本來被看好有機會讓他再度和奧斯卡結緣，現在握有版權的Apple，傳出不但將把該片從今年的檔期表撤下，最快也要延到明年才會推出，目前也尚未敲定正式的上檔日期。

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過往新科奧斯卡獎得主多半會趁話題正熱時，調高身價、接下大片，然後風光1、2年，獲獎後的第一部作品亦被視為乘勝追擊，會受到更多的關注，但韋史密夫就因為形象跌谷底，不僅事業沒能更上層樓，還被唱衰恐怕短期內很難翻身，且因為奧斯卡主辦單位——美國影藝學院（AMPAS）已對他下達10年不准出席任何活動的禁令，就算他還有機會再獲提名，也不能再進入典禮會場，勢必影響會員們對他的支持。《Emancipation》中他要演一位19世紀叛逃爭取自由的黑奴，絕對是很投美國影藝學院會員所好的題材和角色，可惜想要以此腳進軍明年的奧斯卡競賽，已經沒有可能。

據傳韋史密夫現已經在接受心理治療，積極想要挽回自己的事業，無奈重大傷害已經造成，恐怕不是努力個一陣子就能說服公眾，他的未來，各方都在拭目以待。

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