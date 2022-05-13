亞特蘭提斯「找到了」？探測船海底驚見「神秘裂縫」疑似遺蹟

亞特蘭提斯（Atlantis）是否真實存在？科學家近日於夏威夷帕帕哈瑙莫夸基亞國家海洋保護區（PMNM）、也就是全世界最大的海洋保護區進行海底火山調查時，竟意外在深海發現一條疑似為人類所建造的「黃磚路」，因此研究團隊也不禁猜想，這會是「通往亞特蘭提斯的道路」？



根據《CTWANT》引述外媒報道，一艘無人海洋探測船鸚鵡螺號（Nautilus）在探勘保護區內的利留卡拉尼海底火山（Lili’uokalani）時，竟發現這條「迷人道路」，令人難以置信。

生態組織進行海底勘察，竟發生疑似是「道路」的景象：

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研究團隊表示，他們原本計劃是要調查當地地質及生態系統，沒想到一看見鸚鵡螺號回傳的影像時，全部人都震驚不已！因為深海處這條殘破不堪的石磚路，仍依稀可見像是「通往某處」的神秘大道。

事後，有科學家以《綠野仙蹤》裏的「黃磚路」來稱呼該條道路，甚至還有另一名科學家認為，這看起來像是「通往亞特蘭提斯的道路」，不過團隊分析這看似人造的「遺跡」其實很有可能是大自然產物。

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事實上，當海底火山多次噴發所產生加熱、冷卻應力時，就能造就出石磚路這種呈現90°的裂縫，而類似現象也可在北愛爾蘭的巨人堤道（Giant’s Causeway）上，由4萬根六角形石柱所組成8公里海岸上看到。

巧合的是，發現「通往亞特蘭提斯道路」的鸚鵡螺號名稱，正是來自於法國小說家凡爾納（Jules Gabriel Verne）作品《海底兩萬里》、《神秘島》中，擁有接近無限潛航能力的同名潛水艇。

至於據傳在公元前一萬年左右被大洪水所毀滅、沉入海底的亞特蘭提斯是真實存在？亦或只是柏拉圖想像中的「理想國」？數千年來仍陷入謎團、未有定論，不過克里特島、科西嘉島、愛爾蘭島、印度、美洲、南極，甚至台灣等都曾被點名，可能是亞特蘭提斯的「遺址」。

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