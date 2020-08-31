7.5億年前香港處於水底？全新互動地圖一按即看數億年前各地面貌

美國加州古生物學家韋伯斯特（Ian Webster）發明了一種互動地圖，讓民眾可以查看自己的家鄉在超過7.5億年的大陸飄移中飄了多遠。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，韋伯斯特設計的網上地圖提供一系列工具讓民眾可以探索地球，像是第一批爬行動物居住在哪裏及第一朵花盛開於何時。

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30歲的韋伯斯特表示，

這顯示我們的環境是動態的且會改變。地球的歷史比我們想像的還要長，現在的板塊構造和大陸的排列是偶然的。未來將會非常不同，地球的壽命將會比我們所有人都還長。

使用者輸入地點後，地圖便會標出該地區或城市在數億年前的位置，例如，你可以看見紐約在盤古大陸上的位置。地圖甚至可以展示使用者搜尋區域附近過去曾生活過的恐龍。

韋伯斯特表示，地圖透過互動和簡單的方式展示複雜且有趣的科學數據，如此一來，老師、教授以及任何對於地球歷史和科學有興趣的人都可以學習。

他說，「地圖是用來激起人們的興趣，並尊重每天努力了解我們的世界及其過去的科學家。它還蘊含了有趣的驚喜，像是美國過去如何被淺海分割；阿帕拉契山脈曾是可與喜馬拉雅山脈媲美的很高山脈；而佛羅里達曾經是在水面下的」。

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互動地圖連結:https://dinosaurpictures.org/ancient-earth#120

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