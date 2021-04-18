尊尼特普被逼退出《魔盜王》竟然唔掛住？原來Jack船長一直在……

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-18 23:00

在全球廣大觀眾眼中，尊尼特普（Johnny Depp）扮演的積克船長就是「魔盜王」（Pirates of the Caribbean）系列的招牌，少了他「魔盜王」就大失原味，根本稱不上正宗。

然而迪士尼據傳已經在規劃兩種不同的新版本，一種是由「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）扮演的新角色挑大樑，另一種也不會再由尊尼特普掛帥，等於他就此在往後的系列中消失，引發不少粉絲的不滿，懷疑這決定還是和他與前妻安芭赫德（Amber Heard）的離婚、被控是「家暴男」有關。

▼▼▼相關圖輯：按圖看Johnny Depp與Amber二人瘋狂對話，案中錄音曾流出▼▼▼

至於尊尼本人，被問到遭到迪士尼「強迫退休」，會不會想念扮演積克船長的時光，他的回答竟是：「不會，因為我每天都擁有他，我到任何地方，積克船長都在我的行李箱裡，我屬於他，他也對我非常忠誠。」至於為何他總是會帶著積克船長的全套造型到處趴趴走，是因為他只要有機會，就喜歡去當地的兒童醫院陪伴病童們，那時他會打扮成積克船長的樣子讓他們開心，與他們度過歡樂的時光。

相關圖輯：亦有傳Karen Gillan將成為《加勒比海盜》第六集的主角▼▼▼

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