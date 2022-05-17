尊尼特普獲網民一面倒撐！連署抵制安芭赫德演《水行俠2》破400萬

尊尼特普（Johnny Depp）和前妻安芭赫德（Amber Heard）之間的5000萬美元誹謗官司，雖然暫時休息，可是網友們的行動完全不打烊，從網路迴響來看，尊尼特普絕對是壓倒性的大贏家，他的Instagram追隨人數從原本的590萬，到現在已經達到1690萬，足足成長超過千萬。



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原本尊尼特普就是影壇天王、擁有不少死忠影迷，網路人氣超越安芭赫德並非難事，不過安芭赫德在鬧離婚時堅稱他是「家暴男」，令外界感到驚訝，重挫他的形象，看似才是贏家。前年尊尼特普狀告英國《太陽報》（The Sun）稱他「家暴男」涉及誹謗被判敗訴，也被外界視為安芭赫德方面的勝利，但官司轉回美國來打之後，安芭赫德的形象直落谷底，酸民對她攻擊不遺餘力，她在網路聲量上徹底輸給尊尼特普。

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難堪的是，連署《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）把安芭赫德換掉的人數反倒一直增加，從官司還沒在美國開庭之前的逼近200萬，現在不但已經衝破400萬，眼看再一下下就要達到450萬，那就是該連署網站開張以來最多人連署的議題之一，讓她顏面盡失。雖然《水行俠2》已經殺青，有傳她在片中戲份恐剩下10分鐘不到，黑粉就想要繼續努力拉攏人來簽明，讓她連這麼一點點的戲份都保不住。

儘管尊尼特普與安芭赫德都在作證的過程中互揭對方的瘡疤，各自都被挖出有不少詭異、不光彩的行為，然而過去幾年間已經在事業上陷入困境的尊尼特普，就是比前幾年還算順風順水的安芭赫德更得網友憐惜，認為他已經被懲罰夠了，但安芭赫德卻還沒為自己的行為付出代價，因此出現網友幾乎一致力挺尊尼特普、修理安芭赫德不手軟的奇妙情形。

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