千萬螃蟹大軍遷徙　澳洲聖誕島路面驚現「紅海」　全島大陣仗配合

撰文：TVBS新聞網
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印度洋東北部的澳洲聖誕島（Christmas Island）在每年10至11月降雨後，會出現約5000萬隻的紅蟹從叢林中跑出來，遷徙到海岸繁殖後代，大批螃蟹軍隊走在街上的模樣也讓不少當地人及遊客感到相當震驚。而島上的工作人員為了這場大遷徙也特別設置了螃蟹牆、臨時屏障及封路等措施，以確保螃蟹順利抵達目的地，有些民眾甚至為了配合紅蟹遷徙，待在家中無法出門。

綜合外媒報道，這場紅蟹大軍通常出現在每年10至11月降雨後，大雨會促使雄性螃蟹離開家園，並在前往海岸邊的過程中選擇雌性螃蟹以繁衍下一代，而這也被視為世界上最大的動物遷徙活動之一。

此種紅蟹通常以樹葉、水果、花朵和種子為食，不過有時牠們也會將自己的後代吃進肚子裡，然而為了這場大遷徙，當局也花費了數月的時間，為紅蟹建造專用的橋梁及屏障，以防牠們的路線受到人為破壞。

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其中《每日郵報》報道，聖誕島入侵物種協調員譚雅（Tanya Detto）表示，自從2005年以來，此處從未見過如此多的遷徙螃蟹，儘管島上的專家可以預測甲殼類動物的粗略路線，但每年都會稍有變化。 團隊也花費了大量時間來管理橋樑和障礙物，就是為了確保紅蟹能夠安全抵達飛魚灣。

而這群聰明的螃蟹軍隊更會計算離開洞穴的時間，以便及時抵達海邊產卵，在整個過程中，每一隻雌蟹也將在連續的五至六天夜晚中向印度洋釋放約十萬顆卵，數量相當可觀，而一個月後紅蟹寶寶也會返回岸邊，踏上回家的旅程，並進入島上的熱帶森林。但數量龐大的紅蟹寶寶也成為了各種魚類、巨型鯨鯊一年一度的美食盛宴，多數的幼蟹幾乎都會被其他海洋生物吃進肚。

聖誕島國家公園代理經理普里斯特（Bianca Priest）也向《每日郵報》透露，每年小島都會發生這令人難以置信的自然事件，許多年來有不少遊客從世界各地而來，就為了一睹紅蟹遷徙的景象。而在過程中，島上的道路也將會配合紅蟹移動而關閉，另外因紅蟹的數量過多，牠們佔領了島上的道路、岩石、溪流及橋梁，因此許多遊客除了被告知小心行走和開車之外，也有不少當地居民會受困家中無法出門。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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