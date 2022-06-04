日本83歲老翁獨駕帆船橫渡太平洋不靠岸　有望創下最高齡紀錄

共同社報道，日本83歲海洋冒險家堀江謙一即將完成「獨駕帆船不靠港」橫渡太平洋壯舉，預計4日進入當初設定的終點紀伊水道。如果堀江成功抵達，將創下完成這項壯舉的最高齡紀錄。



堀江今年3月27日駕駛小型帆船「三得利美人魚3號」從美國加州舊金山啟航，船身全長約6公尺、約重1公噸。他今年4月中旬航經夏威夷近海，力爭6月上旬抵達日本。終點設定在連結和歌山縣日御埼與德島縣伊島的紀伊水道，抵達後將由其他船隻拖航，前往據點兵庫縣西宮市新西宮帆船港。（點圖放大看更多83歲日本海洋冒險家堀江謙一照片👇👇👇）

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其實，堀江早在1962年完成全球首次獨駕帆船無靠港橫渡太平洋，回國後出版「單獨橫渡太平洋」一書成為暢銷書，後來改編成電影。他當年是從日本出發，花了94天不靠港橫渡太平洋抵達舊金山，而這次的路線正好與當年相反。

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