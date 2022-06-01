日本家電缺貨潮 買冷氣機要9月才收到 業者：中國封城影響很大
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
日本各地依然面臨家電缺貨的情況，起因於全球半導體短缺與北京疫情「清零」政策擾亂供應鏈；儘管企業已恢復大陸工廠的生產，但仍需要一段時間才能來恢復正常運作。
日經新聞報道，東京電器零售店的員工表示：「5月開始出現到貨延誤的情況，我們告知消費者，交貨要等上一個月或兩個月。」
店裏的微波爐和電子鍋等商品的貨架貼上標示，表示暫時停止接受訂單，原因是出貨暫停。至於報修的家電產品也暫時無法獲得維修，原因是難以取得零件。
洗衣機的缺貨現象尤其嚴重，一家零售網站顯示，上架的40款滾筒式洗衣機中，有70%缺貨，僅註記「貨到即出貨」。包括日立和夏普等品牌在內，一些洗衣機的出貨時間甚至要等到8月之後。此外，30%的冰箱款式也缺貨。
【相關文章】日本韓國有望下半年全面開放外國遊客入境？一文看懂兩地最新政策消息（點圖放大閱讀）▼▼▼
+20
空調也面臨窘境。由於晶片短缺，空調產品的供應已經不穩，隨着夏季逼近，問題更加明顯。在購物網站，一些空調產品的預定出貨時間是9月初，代表空調製造業者將錯過整個夏季銷售旺季。
在大阪地區的家電零售商上新電機（Joshin）也面臨電器產品缺貨的情況。這家業者表示：「上海封控措施的影響很大，而供應網路目前顯然仍非常混亂。」
日立從4月底以來已暫停一些洗衣機款式的銷售。該公司表示，來自中國大陸的零件交貨延遲，致使日本工廠的生產受阻；三菱電機也因上海供應商零建交貨延後的問題，延後原定5月21日推出電子鍋新產品的計畫。
Panasonic從4月中以來已暫停靜岡縣工廠一些洗衣機的生產，原因是大陸零件廠關閉，使得要出貨給電器零售業者的一些微波爐款式交貨延後，影響還擴散至電子鍋和按摩椅等產品。
日圓還會再跌？榊原英資：兌美元將跌至這個水平疫情｜全球大解封 入境英國等57個國家 無須接種疫苗及隔離疫情｜美國研究：1/5成年人染疫後患「長新冠」 3器官恐受損疫情｜35歲美女網紅患末期胃癌瘦至30公斤 求醫難嘆「死不逢時」日本駙馬小室圭考不上律師 傳為留美動用真子公主存款轉行特朗普訪日有得打高球看相撲 岸田文雄款待拜登方式相形見拙？日本無四肢男乙武洋匡宣布競選東京參議員 力爭擺脫婚外情醜聞
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】