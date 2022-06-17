微軟IE瀏覽器正式退役 27年歷史落幕 要即時卸載轉用Edge嗎？
撰文：中關村在線
出版：更新：
6月15日晚9點，微軟徹底關閉IE瀏覽器，也就是說6月15日是IE瀏覽器在微軟的最後一天。IE瀏覽器關閉之後，仍然會留在我們的電腦上，那麼退役的IE瀏覽器還能用嗎？
IE瀏覽器於2022年6月15日晚上9點永久關閉，不過，在全球許多地區，大量企業和用户仍然依賴IE瀏覽器來工作，因此IE瀏覽器的關閉需要一個過程。
服務27年的Internet Explorer終於正式退役，我們需要將它手動卸載嗎？
+11
整個IE關閉將分為兩個階段，微軟稱為「高質量退休」。
第一階段叫重定向階段，Windows設備將在2022年6月15日之後的幾個月內逐步從IE重定向到Microsoft Edge。
在這個階段，部分電腦仍然能打開IE瀏覽器，但大部分電腦，點擊IE後打開的是Edge瀏覽器。Edge內置IE模式，只要能兼容IE的網站都可以在Edge裏通過IE模式瀏覽。
退役的第二個階段是Windows Update階段。在重定向階段完成後，IE將通過未來的Windows更新永久禁用，所有Windows設備都在IE退役的範圍內。鑑於Windows更新的累積性，IE禁用將在隨後的Windows更新中持續存在。
我們應該完全卸載IE嗎？
不應該且不可以。Edge瀏覽器的IE模式依賴IE 11來工作，卸載或刪除IE11將導致IE模式不再工作，而我們能做的就是什麼都不做。
延伸閱讀：「年度最不安全」密碼排行榜 過於簡單實出事 你的密碼安全嗎？
+10
手機即將取代單反相機？ 回顧近10年手機拍照成品得出這結論watchOS 9健康功能提升 睡眠階段、心房顫動偵測還有用藥安全App為何iPhone靜音鍵沿用15年不廢除？ 靜音模式代替不了原因在這裏電視、激光電視、投影｜三者之間該如何抉擇？ 選購指導一文睇清屏幕摺疊型手機市佔率較去年急增 571% 除三星大賣外還有這品牌小米手環7螢幕更大 全天候血氧偵測、14 天續航 7大賣點逐個數
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】