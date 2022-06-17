日前網頁瀏覽器Internet Explorer（IE）正式終止支援，翻過歷史的一頁。有日本市公所IT職員在支援服務停止前接受電視台訪問，抱怨Microsoft的宣佈太突然，讓他們手忙腳亂。報導播出後隨即引來日本網民集體吐槽，「明明舊年5月已經預告，請問你係咪啱啱冷凍睡眠出嚟㗎？…」



（TBS NEWS DIG 截圖）

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Microsoft去年5月宣佈網頁瀏覽器Internet Explorer（IE）將會在今年正式壽終正寢。雖然依然可以使用，但所有支援服務將會停止，大大降低網絡安全；因此建議用家更新至Microsoft Edge或使用其他瀏覽器。其實一直以來有不少政府機構或學校都依然使用IE處理工作，需要全面更新至較新的系統。

（TBS NEWS DIG 截圖）

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日前東京都調布市市政所IT部門的主任戸島佑穂接受S訪問時，竟然埋怨Microsoft的宣佈太過突然，讓他們手忙腳亂。表示他們的系統還只是更新了一半，預計年底前才能完成系統更新。

驚人告白令日本網民暴動，有網民崩潰表示Microsoft自去年5月就已經預告停止服務，完全不突然；連不是IT行業的人都知道，質疑政府的辦事能力。有網民調笑這位所謂IT主管如果不是記憶被刪除，就一定是冬眠了整整一年或進入了冷凍睡眠才會錯過Microsoft的宣佈。也有網民驚訝日本作為資訊發達的先進國家，沒想到政府部門還沿用IE作瀏覽器，而非使用更廣泛快捷的Chrome。

日本網民有人覺得（Twitter：@VBfU311AJ9PoHyo、@assay）

不過亦有暖心網民推理出可能是市政所上頭花了很多時間討論，最近才終於指示IT部門員工更新，被罵的職員其實也算無辜。

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