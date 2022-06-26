美國男駕車衝紅燈　兒子法庭「爆大鑊」爸爸眼神死　83萬網民爆笑

美國羅德島普羅威登斯（Providence, Rhode Island）84歲法官卡普里奧（Frank Caprio）因其主理審訊過程溫馨有趣，令他成為另類網紅，近日他審訊一名衝紅燈的司機，結果在過程中司機那位的童言童語的年幼兒子竟然把爸爸「出賣了」，等於在法官面前作證爸爸其實犯下更多交通違規，現場哄堂大笑。影片吸引超過83萬人觀看，許多網友也笑開懷，「被友軍誤傷了」。



網路上一段卡普里奧的最新影片流傳，卡普里奧在法庭上播放該名駕駛開着黑色休旅車衝紅燈的影片，但在他開始庭訊前，司機的兒子看到影片卻笑爸爸好糗，立刻吸引眾人焦點。

衝紅燈父親在法庭遭兒子出賣：他今天還超速！童言童語惹笑83萬網民。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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卡普里奧也轉向男童問，「他（爸爸）有衝紅燈嗎？」沒想到男童回答，「他今天又衝紅燈了哦！」卡普里奧接着問，「那他有超速嗎？」男童立刻說，「對，他還超速！」

男童毫無機心的回答已讓聆訊的人開懷大笑，他的老爸則在一旁看着兒子出賣自己，只能閉上眼睛搖頭，無奈地輕聲發出「我的天啊」然後笑了。

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影片吸引超過83萬人觀看，網友紛紛留言，「老爸：小子回家你就知道了」、「這男孩是安芭赫德（Amber Heard）的律師吧」、「庭訊結束後男孩從此沒有了爸爸」、「小孩要被老爸送去軍事學校了」、「友軍誤傷哈哈哈！」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】