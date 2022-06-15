韓國40多歲女演員遭丈夫襲擊「斬頸」重傷 多名女星無辜捲入旋渦
撰文：ETtoday
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韓國演藝圈14日發生一宗駭人襲擊妻子事件，一名30多歲男子埋伏在梨泰院某住宅門口，當看見妻子從家門步出，立刻拿刀砍向女方脖子。
由於當地媒體以「40多歲女演員」報道受害者，令該位女星的身份引起外界猜測。
事件令多名女星「趟槍」捲入旋渦，點擊圖輯放大瀏覽一度遭傳是案中受害者的女星▼▼▼
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據龍山警局描述，該30多歲男子近期與40多歲妻子分居，14日上午8點多買完兇器後，他算好妻子要帶小孩去上課，先行埋伏在女方梨泰院的家門前，當目標人物一出現，他當着孩子的面前，衝上前砍了妻子的脖子數次，接着試圖自殺了結生命，瘋狂行徑嚇壞鄰居急忙報警。
警方抵達時以現行犯逮住犯人，40多歲女演員則是緊急被送往附近醫院救治，雖撿回一條命，但她被砍到重傷，目前仍需要好好地休息、治療。關於女演員的身份，網友只透過年齡的線索瘋猜本人，演員崔智友、名模張允柱、演員崔知延都被列入猜測名單，但演員崔知延稍早貼出與老公的合照闢謠「我們過得很好」，崔智友則是在案發當時（14日）更新過IG限時動態，名模張允柱也被證實不是受害者。
一名圈內知情人士爆料，該名40多歲女演員不希望自己的身份被公開，主因是她與該30多歲男子其實是秘密再婚，對外還沒正式曝光，而該女星的知名度在圈內不算高，就算曝光本名，也不是粉絲輕易聯想得到的女星，呼籲各界別再討論受害者身份。
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