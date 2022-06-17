猴痘｜建議離伴侶1.8米外自慰　美國公布荒唐「性行為指南」捱轟

猴痘（Monkeypox）病毒近日在歐美等非主要流行國家陸續現蹤，雖然該病毒不屬於性傳播感染，但是親密的皮膚接觸或是體液交換都很容易造成感染。



為此，美國疾病控制和預防中心（CDC）就公布了一項新指南，裏面明確告知猴痘患者在感染期間如果出現「性衝動」，應該如何排解。

但內容卻包含「在距離伴侶至少6英尺（約1.8米）的地方自慰」或是「用電話等遠端方式虛擬性愛」，也讓外界直呼「有夠荒唐」。

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根據《每日郵報》報道，由於猴痘病毒容易透過性行為等親密接觸傳播，因此美國CDC提出指導稱：「如果你或是你的伴侶感染猴痘，保護自己和他人最好的辦法就是不要發生任何形式的性行為，包含口交、肛交以及陰道性交，並且不要親吻或觸摸對方的身體，尤其是出現皮疹或潰瘍的患部。」強烈呼籲任何感染猴痘病毒的患者不要發生性行為。

與此同時，CDC也認為，部分患者仍有可能無視這項建議，因此公布了一項猴痘患者的性行為指南。CDC稱，如果猴痘患者在痊癒前仍然無法克制，最好是透過電話等虛擬方式與伴侶進行「遠距離性愛」，又或者是在距離伴侶至少6英尺（約1.8米）遠的地方自慰，避免直接靠近對方。除此之外，指南中還提到，應該要避免接吻、結束後立即洗手、穿著衣服與對方接觸、覆蓋皮疹患部以及減少性伴侶數量等。

美國疾病控制和預防中心（CDC）因應猴痘問題公布的「性行為指南」引起話題（美國CDC網站截圖）

事實上，猴痘雖然不是性傳播感染，但是病毒能夠透過空氣、接觸患部或是殘留在床單上傳播，因此許多患者是在和性伴侶發生性行為後才感染病毒。世界衛生組織目前正在調查猴痘是否會透過精液傳播。日前已經有意大利與德國的科學家在患者的精液中驗出猴痘病毒，但不確定是否具有傳染能力。

感染猴痘至少需要4週才能康復，從感染到發病大約需要8天。患者通常會先出現發燒等類似流感的症狀，隨後在臉上長出皮疹，並蔓延至身體其他部位。美國15日再度新增12個猴痘感染案例，而這也創下疫情爆發以來的新高，目前累計總病例達85宗。不過美國CDC也指出，當地有許多確診病患並未出現皮疹等症狀。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】