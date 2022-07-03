為7.8萬你願放棄爆滿班機即時離開嗎？　有這東西更能現場拿到錢

明天就是美國國慶（7月4日）日，不少人都已準備出遊慶祝，因此這幾天對於美國航空業來說，將會是一大挑戰。



達美航空（Delta Airlines）日前某個航班因超賣無法使所有乘客搭上飛機，因此航空公司便祭出一項補償方案，詢問旅客是否願意更改航班，若願意的話，將會獲得1萬美元（約7萬8千元港幣）作為補償。

航班超賣爆滿，你願為7萬多元改乘另一班航機嗎？

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綜合外媒報道，一名專欄作家傑森（Jason Aten）當時和他的家人正從密歇根州等待前往明尼亞波里斯市的飛機，不過等待的同時，一名機組人員當場宣布班機超賣，並且當場尋找8名自願者，如果願意放棄這班飛機改搭乘其他航班，就可以獲得1萬美元作為補償，傑森還轉述該機組人員的說法，當時他們說：「如果你有Apple Pay，現在就可以拿到錢。」

對於相關報道，達美航空公司的發言人拒絕回應，也不會透露公司向乘客支付了多少錢，但他確認航空公司工作人員有權提供補償，發言人說道：「補償是我們員工管理超賣航班以照顧客戶的眾多方式之一。」

最後，傑森並沒有接受航空公司的提議，當時他和朋友一共8人一起搭機，而當他們知道需要有8個人讓位時，已經有4至5個人表態要改航班了；傑森表示，妻子對於他沒能改航班以換取現金這件事，感到非常不滿。

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