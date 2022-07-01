陰囊發出吹哨聲　美國男患怪病求診慘被切　醫生：怕太嘈影響生活

美國一名男子因呼吸困難到急症室就醫，而他還告訴醫護人員，自己的陰囊會發出類似「吹口哨」的聲音。



結果進一步檢查才發現，他患有相當罕見會自行排出空氣的罕見疾病，可能是全球首例。而醫生在找不到病因的狀況下，只能將男子的陰囊全部切除，避免聲音干擾正常生活。

【圖輯】全球首例！美國男陰囊發出吹哨聲 原因同睪丸手術有關（點圖放大了解👇👇👇）

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根據《每日郵報》報道，俄亥俄州一名72歲老先生日前到醫院急診室就醫，他向醫護人員表示，自己呼吸困難且臉部嚴重水腫，另外陰囊也發出類似吹口哨的「咻咻」聲響。醫生檢查後發現，他出現氣胸症狀，肺部已經衰竭，嚴重可能導致死亡，而陰囊發出奇怪聲響的原因是上面一道開放性傷口。

據了解，這個傷口是老先生先前做睪丸手術後留下，目的是讓裏面的空氣排出，而他的氣胸、水腫狀況也是併發症引起。醫生指出，空氣阻塞在陰囊的症狀被稱為「陰囊氣腫」，目前醫學上的紀錄僅有60宗個案，大多數是由於穿透性傷口所引起，容易導致空氣阻塞。

這個刊載《American Journal of Case Reports》期刊上的研究指出，先前的病例中，都沒有陰囊氣腫的病患出現「空氣溢出」發出聲響的狀況，通常都需要依靠手術才有辦法將陰囊內的氣體排出，這位老先生可以說是全球首例。

後來老先生氣胸問題治好後2年，陰囊出現聲音的狀況依舊沒有好轉，醫生在找不到病因的狀況下，只好先將他的陰囊切除，並免影響到正常生活，而醫生至今仍無法確認為何會出現這種症狀。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】