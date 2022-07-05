現實版Annabelle｜119歲詭娃會偷偷移動　沒眼珠卻被拍到眨眼

安娜貝爾、鬼娃恰吉的故事時有所聞，而這些也確實都是真實存在於世界上的「極陰之物」，令不少人膽寒；話雖如此，同樣存在於世界上的一種被稱作「幽靈獵人」的靈異愛好者則被認為是此類邪靈的剋星。



根據英國《鏡報》報道，來自英國北安普頓的幽靈獵人米基（Miki York）在2016年從美國德州將一個「鬼娃娃」帶回家中，並透過精神感應得知娃娃的名字叫做珍妮特（Janet），也慢慢揭開了故事的序幕。

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隨著珍妮特待在家中的時間變長，米基開始發現家中確實發生不少匪夷所思的事情，其中疑似不喜歡與人類打交道的珍妮特曾經被鏡頭捕捉到眨眼瞬間，但弔詭的是，珍妮特其實是沒有被安裝眼球部分的。

除此之外，米基一家人開始驚訝的發現指要靠近珍妮特就會出現莫名的胸痛、反胃等身體不適症狀，彷彿就像被警告一樣，甚至每次走進收納珍妮特的房間時都會發現，珍妮特又在一次莫名的掉到地上。

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種種稀奇古怪的現象也讓他終於知道，為什麼原主人寧願貼錢也要擺脫這個娃娃。儘管如此，米基依舊對這個充滿著神秘色彩的古老娃娃西當著迷。

據了解，珍妮特今年已經是待在世界上的地119個年頭，米基也持續努力嘗試透過精神感應與珍妮特聯繫，試圖挖掘出更多不為人知的祕密。

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