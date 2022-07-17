《非常律師禹英禑》真實版？這句經典台詞動人　美國律師按讚叫好

朴恩斌主演的韓劇《非常律師禹英禑》開播3周，收視率已經暴漲10倍，也引起不少網友好奇，是否真的可能會有自閉症律師？



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事實上，美國佛州的執業律師海莉莫斯，就是一名自閉症患者，但因為從小父母親的樂觀教育，才讓她願意積極面對人生，更打破外界對自閉症患者的想像，順利成為一名律師，海莉近期接受韓媒訪問，聽聞《非常律師禹英禑》的經典對白，也直呼寫得非常好。

韓媒「Naver」指出，海莉莫斯雖然3歲就能拚出100片的拼圖、輕鬆閱讀書籍，但她始終不會說話，就連簡單的「爸爸」、「媽媽」都不會說，也沒辦法拿筆畫畫，無法將飲料倒進杯子，更無法與其他人互動，她的父母則是帶她去看醫生之後，才發現海莉莫斯患有自閉症。

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不過家人相當樂觀，海莉的母親甚至稱讚她就像《哈利波特》：「哈利因為他的閃電傷疤，所以無法與其他巫師相處，妳也是一樣，妳生來就是與眾不同」，雖然一開始在大學實習時屢屢碰壁，面對許多挫折，也常遭受同學霸凌、排擠，無法有正常社交生活，但她仍在家人的鼓勵下，靠着過人的記憶力以及條理分明的思辨能力，順利被一名律師事務所聘用。

海莉提到自己的病症，相當積極面對：「我換個方向想，我很酷，只是不被其他人喜歡而已，請不要可憐我，我真的為自己感到驕傲」，認為自己也是有上天賜予的天賦，如今她也已經獨立工作，不僅努力推動幫助殘疾人的法案，也很認真為殘疾人找工作，或是做免費諮詢。

「Naver」訪問海莉時，也提及《非常律師禹英禑》有段台詞是：「80年前，（患有）自閉症是一種（令人覺得此人）不值得活着的疾病。僅僅80年以前，我和金廷勳先生都是不配活下去的人。即使是現在，也有數百人說，一個醫學院的學生死了，而一個自閉症患者活了下來，這是國家的損失。這就是我們一直背負的這個障礙的重量」，想請問她的看法。

海莉也正面回應：「這個對白非常有趣，這麼多年來，觀念確實在不斷發展以及進化，患有自閉症的人，生活有時候會很困難，因為社會認為你是一個殘疾人，但雖然你不像一般人，你也值得被愛，所有殘疾人都應該得到支持與尊重。只要我們一直活着。」

如今，韓媒也認為未來韓國是有機會出現第2個海莉莫斯或是真實的禹英禑，因為韓國認定的律師資格，並沒有精神疾病的相關規定，除非是要判除監護，因而即便有自閉症譜系障礙，只要能取得執照，就可以獲得任職。

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