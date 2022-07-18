伊朗男肚痛多天方就醫　照X光後醫生嚇傻　直腸竟塞着完整膠樽

伊朗有一名人夫因肚子痛到受不了，拖了許久終於在妻子陪同下就醫，經過X光檢查竟發現肚子裡卡着一個膠樽，據悉，該男子由於自認太過羞愧，才遲遲不敢告訴妻子真相。而好在做完手術後，他的身體目前已無大礙。



《紐約郵報》報道，伊朗一名50歲男子因腹部劇烈疼痛，導致出現便祕及多日未進食的情況，就在照完X光後，發現直腸內竟藏有一個完整的膠樽。

伊朗50歲男子在照完X光後，醫生發現其直腸內竟藏有一個完整的膠樽（Clinical Case Reports截圖）

事後該男子也承認，當初因覺得尷尬才不敢跟妻子說出真相，直到某天肚子實在痛到受不了，才願意乖乖就醫。

而這宗個案也被記錄在《臨床病例報告》的期刊中，其中負責診治的伊瑪姆霍梅尼醫院（Imam Khomeini Hospital）醫生指出該名患者患有憂鬱症，並說道腹內的瓶子是先由底部進入肛門，之後才卡在直腸內。

（編按：據期刊指，這名男子是2022年2月10日試圖把水樽塞入肛門，3天後他在妻子陪同下就醫。）

【相關圖輯】黃鱔、茄子、龍蝦…… 看看醫生曾在病人直腸發現過的東西（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

醫生也透露，原本想藉由小瓶口當作施力點，順勢將其拉出，但最終仍不幸失敗，醫生只好改透過手術，在不傷及腸道的前提下，慢慢將膠樽拉出。

不過，值得慶幸的是，該男子在做完手術3日後順利出院，目前身體暫無大礙，他也在出院不久後前往身心科治療。

延伸閱讀：

暖炸！萌犬見奶奶掃完地突冒一舉動 網笑：比人還孝順

【本文獲「TVBS」授權轉載。】