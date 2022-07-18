伊朗男肚痛多天方就醫 照X光後醫生嚇傻 直腸竟塞着完整膠樽
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
伊朗有一名人夫因肚子痛到受不了，拖了許久終於在妻子陪同下就醫，經過X光檢查竟發現肚子裡卡着一個膠樽，據悉，該男子由於自認太過羞愧，才遲遲不敢告訴妻子真相。而好在做完手術後，他的身體目前已無大礙。
《紐約郵報》報道，伊朗一名50歲男子因腹部劇烈疼痛，導致出現便祕及多日未進食的情況，就在照完X光後，發現直腸內竟藏有一個完整的膠樽。
事後該男子也承認，當初因覺得尷尬才不敢跟妻子說出真相，直到某天肚子實在痛到受不了，才願意乖乖就醫。
而這宗個案也被記錄在《臨床病例報告》的期刊中，其中負責診治的伊瑪姆霍梅尼醫院（Imam Khomeini Hospital）醫生指出該名患者患有憂鬱症，並說道腹內的瓶子是先由底部進入肛門，之後才卡在直腸內。
（編按：據期刊指，這名男子是2022年2月10日試圖把水樽塞入肛門，3天後他在妻子陪同下就醫。）
【相關圖輯】黃鱔、茄子、龍蝦…… 看看醫生曾在病人直腸發現過的東西（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+19
醫生也透露，原本想藉由小瓶口當作施力點，順勢將其拉出，但最終仍不幸失敗，醫生只好改透過手術，在不傷及腸道的前提下，慢慢將膠樽拉出。
不過，值得慶幸的是，該男子在做完手術3日後順利出院，目前身體暫無大礙，他也在出院不久後前往身心科治療。
台母女推拿店遭「肛門插入式治療」感受辱報警 原來為矯正脊椎？英軍再爆性虐待醜聞 1.2米迫擊砲捅新兵下體 軍方：已涉及犯罪俄羅斯監獄虐囚片曝光 拿掃把捅肛門 政府展開調查並解僱5官員英國男屁股跌坐「二戰砲彈」插入直腸 軍方怕有大爆炸衝往醫院肛門切勿洗太乾淨 美女痔瘡手術名醫破5大迷思：有臭味不代表髒
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】