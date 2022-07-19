窮人恩物變奢侈食物　韓國炸雞加價至200元一隻　網民發起抵制

炸雞配啤酒是韓國的特色小食，炸雞店開滿全國，但當然不可能是什麼高級食品。但近日炸雞價格急升，一整隻炸雞竟然索價3萬韓元（約180港元），韓國人民紛紛表示吃不起，甚至要求「抵制炸雞」。



韓國全國炸雞在近月價格上升，以韓國連鎖炸雞店BBQ為例，黃金橄欖炸雞套餐價錢由1.8萬韓元加價至2萬韓元（約100港元加至120港元）。炸雞腿套餐也由1.9萬韓元加價至2.1萬韓元（約110港元加至125港元）。

韓國《中央日报》報道，炸雞、炸醬麵、辣炒年糕等韓國平價食品價格，在近月漲幅明顯，其中加價最多的是炸雞，與2021年年末相比價格提升了6.6%。

圖為韓國網傳抵制炸雞的海報，Tong-Keun炸雞可說是韓式平民炸雞流行的起源。（網絡圖片）

炸雞加價的原因與成本價上漲有關，養雞需要飼料，炸雞亦需要小麥粉、牛油及醬料。受國際穀物價格及供應鏈受阻帶來的影響，成本格價上升。因炸雞普遍受韓國人歡迎，不斷加價讓人吃不起，有網民決定發起抵制行抵，引起關注。

有網民模仿示威行動創作了海報，寫着大大的「NO」及「杯葛炸雞連鎖店」，下方文字寫道：「失去了Tong-Keun炸雞的12年，面對3萬元一隻炸雞的年代，作為消費者當有選擇權利！」

Tong-Keun炸雞（통큰치킨）是韓國樂天當年曾發售的一款炸雞美食，原價一隻才5000韓元（約30港元）非常便宜，一度成為窮人恩物大受歡迎。

韓國統計廳在7月5日發表數據，顯示全國6月居民消費物價指數（CPI）達到108.22，同比上漲6%，創下自1998年11月以來最高。