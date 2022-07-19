美國隊長Chris Evans終於換掉iPhone 6s　一個消失功能嘆新不如舊

今年6月，飾演Marvel漫威電影《美國隊長》（Captain America）的基斯伊雲斯（Chris Evans）終於換掉了他的iPhone 6s，不過才剛拿到新手機，就表示新iPhone太重了，而且懷念舊機有「Home鍵」，這不禁讓網友笑稱：「他可以舉起雷神之鎚（Thor's Hammer Mjölnir），卻拿不動iPhone？」



《Apple Insider》報道，基斯伊雲斯在拿了多年的iPhone 6s後升級新款iPhone，不過他似乎對這種變化不太習慣。

儘管基斯伊雲斯也是Apple TV+的愛好者，但卻不是iPhone 12的粉絲，理由竟是他想念「Home鍵」，並稱如果有機會的話，會很樂意換回iPhone 6s。

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除此之外，他還順便抱怨了一下新iPhone太重了，重到必須用小指頭支撐。基斯伊雲斯說他想要的不是iPhone SE，而是iPhone 6的舊有設計。

網友看完訪問後也在底下留言笑稱，「看來基斯不知道iPhone 13 mini。它有比6s更輕的重量，銀幕卻比6s更大」、「他可以舉起雷神之鎚，卻拿不動iPhone？」。

基斯伊雲斯日前也在IG上為iPhone 6s舊機做道別，表示他已經使用iPhone 6s近7年，與其有過一段美好的時光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

至於為何基斯伊雲斯需要換掉iPhone？他提到，iPhone 6s拍攝畫質低，曾多次在半夜緊急尋找電源為手機充電，可能因為電池壽命已經到盡頭，舊iPhone 6s的電量曾不止一次突然從100％掉到15%，甚至在幾分鐘內失去反應。

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