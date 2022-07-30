韋史密夫拍片　再就掌摑事件道歉　基斯洛克未想傾

美國影星韋史密夫（Will Smith）就他在3月奧斯卡頒獎典禮台上掌摑的諧星基斯洛克（Chris Rock）道歉。韋史密夫嘗試接觸後者，但基斯洛克未準備好跟他談。



他稱：「基斯，我向你道歉，我的行為是不可接受，當你準備好談時，我隨時可以。」他又形容自己感覺悔恨，但在試着不以自己為恥：「我在試着不覺得自己是個人渣。」

韋史密夫並向基斯洛克的家人，特別是其母致歉。事發後基斯洛克之母向傳媒表示，韋史密夫掌摑基斯洛克，等同掌摑他們全家。

他也在片中回應外界質疑，為何在打人後沒當場道歉。他稱自己當時思緒一片混亂。他說自己在「閉關」反省時看到基斯洛克的媽媽和弟弟接受訪問，「我當時真的沒考慮到有多少人因那一刻（掌摑基斯洛克）而受傷。

韋史密夫稱過去數月反覆回想此事，「我一點也不認為自己當時的行為是正確，也不認為那是感覺不受尊重或被侮辱時最好的處理方式。」

奧斯卡：2022年3月27日，韋史密夫（Will Smith）與妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）現身會場。（AP）

基斯洛克未想對話

有指太太珍達娉琦（Jada Pinkett）聽到基斯洛克的玩笑大翻白眼，但韋史密夫說，這不是要他採取任何行動。

他說：「這是我自己做出的決定，珍達與這決定一點關係都沒有。」他也藉此機會對妻子與家人致歉。

他在網上發布影片，自稱曾接觸基斯洛克，想與他討論此事，但對方稱未預備好與他談。由此看來基斯洛克還未打算原諒這位昔日好友。

他4月初在一份頗長的聲明中稱，「我在第94屆奧斯卡頒獎禮的行為是令人震驚、痛苦以及不可原諒，我傷害過的人的名單是長，而且包括Chris、他的家人、很多我親愛的朋友以及所愛的人，所有出席（頒獎禮）的人，以及身在家中的全球觀眾。」

+ 3

韋史密夫3月在奧斯卡頒獎典禮上掌摑擔任嘉賓主持的喜劇演員基斯洛克。本來入行20多年的韋史密夫3月27日憑電影《王者世家》（King Richard）奪得最佳男主角獎項，終於登上金像獎影帝寶座，實屬可喜可賀，卻「一巴掌」令整個頒獎禮「走調」，又將自己的形象和人氣也打爛。

事緣基斯洛克在台上準備宣布奧斯卡最佳紀錄片入圍名單時，以開玩笑的口吻提到韋史密夫患上「鬼剃頭」的妻子珍達娉琦，稱期望見到對方在《伴我雄心2》（G.I. Jane 2）演出。她並不是為了拍戲才剃光頭髮，而是因為禿頭問題，才無奈與自己一向重視的秀髮徹底告別。

基斯洛克拿她開玩笑後，鏡頭隨即捕捉到她臉色一沉，韋史密夫更衝到台上，一言不發向Chris Rock出拳，之後在台下高呼「別用你的臭嘴提到我老婆的名字」。

在掌摑事件發生滿一週前，韋史密夫宣布退出頒獎給他的美國電影藝術與科學學會。他將不是再這學會會員。學院則對他處分，十年不得參加奧斯卡頒獎禮。

韋史密夫事後到印度靈修，「閉關」反省近4個月，再錄製影片公開道歉。