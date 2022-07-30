KFC韓國推出Tiffany Blue炸雞醬　杰撻撻似牙膏　網紅一試皺眉頭

肯德基也出暗黑料理了？韓國肯德基近日推出一款「薄荷朱古力醬」，推薦沾炸雞吃風味更佳，新產品一推出便引發網友好奇朝聖。不過，這款看起來不太開胃的「Tiffany Blue」醬汁令人不敢下嚥，許多人表示無法接受，還有韓國網紅分享試吃心得，似乎吃起來很黏，像在吃牙膏。



近日薄荷朱古力口味在韓國受到歡迎，繼星巴克、海太製菓、糖果製造商ORION等多家企業都推出薄荷朱古力產品後，韓國肯德基也跟進，宣布插旗邪惡的薄荷朱古力醬，這款沾醬與炸雞組合限時推出，至下個月8日期間限定販售，儘管沾醬佐炸雞的組合作風大膽，仍吸引許多人躍躍欲試。（點圖放大睇有幾怪👇👇👇）

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韓國肯德基形容薄荷朱古力醬為「黑甜朱古力搭配薄荷的清爽味道」，但顏色不藍不綠的，看起來不是很開胃。韓國網紅Jerry也在TikTok吃播實測這款「邪惡」沾醬的味道，從影片可以看到，炸雞舀出來的醬汁黏稠度很高，像是糊在一起，當Jerry把炸雞送進嘴巴咀嚼時，立刻皺起了眉頭，最後似乎難以下嚥，大約是咬了一口雞肉後就將它丟進垃圾桶。

新加坡新聞媒體也跟風試吃了這款新菜色，並評價：「很黏，不像醬汁，且味道太濃，無法吃出雞肉的味道，感覺在咀嚼脆脆的牙膏，是吃一次就不會想再吃的東西。」

【同場加映】中國KFC肯德基狂被炸雞店偷圖 品質慘不忍睹 奇招反制大受歡迎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】