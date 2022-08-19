俄羅斯Starbucks改名「星咖啡」Stars Coffee　莫斯科店率先重開

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，西方多國群起制裁，不少企業也宣布撤出俄羅斯。繼連鎖快餐店麥當勞（McDonald's）後，連鎖店咖啡店星巴克也「退市」，接手的俄羅斯公司也將本來的品牌改名，取名「星咖啡」（Stars Coffee），8月18日重新開業。

▼以全新面貌示人的「星咖啡」咖啡店8月18日在莫斯科再度開業。

星巴克3月宣布暫停在俄羅斯的運營，並關閉店面。公司5月23日正式宣布退出俄羅斯市場。

俄羅斯說唱歌手兼商人Timati（Timur Yunusov）與企業家平斯基（Anton Pinsky）合作，收購Starbucks在俄資產，取得俄羅斯130間門市的租約，以及2,000名員工的雇傭合約。

俄羅斯版「星巴克」：Star Coffee新股東之一，俄羅斯說唱歌手兼商人Timati（Timur Yunusov）收購全國星巴克門市後進行改頭換面，2022年8月19日莫斯科店率先重開。Timati拿着新店的咖啡讓媒體記者拍照。（AP）

新的咖啡店不論名字或用色都有舊品牌的影子。在店命方面，只是將「巴克」（Bucks）的字樣去掉，取名「星咖啡」。商標方面，原本的美人魚圖案則被身穿俄羅斯傳統服飾kokoshnik的女孩所取代。

麥當勞撤出俄羅斯，接手其業務的俄羅斯公司6月中將店名換成「就是美味」（Vkusno & tochka）後重新開業。

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