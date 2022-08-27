「躺平大賽」瞓得愈耐愈好？男子瞓足60小時奪冠　直呼無難度

「躺着賺錢」真的可以實現！近日歐洲巴爾幹半島國家蒙特內哥羅（Montenegro），在首都波德里查（Podgorica）舉行一年一度的「躺贏大賽」，沒想到一名男子靠着躺平60小時就奪得冠軍，拿到350歐元（約港幣2千7百元）獎金，他還不吝分享躺贏秘訣，直呼躺着根本不難。



「躺平」都有得鬥，沒這級數別叫專業：（按圖了解）

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英國媒體《Unilad》報道，2022「躺贏大賽」由一名叫扎爾科（Zarko Pejanvic）的男子奪得冠軍，比賽在一棵百年楓樹下進行，參賽者必須躺着不能起身，能撐到最後一個的人就是第12屆比賽優勝者。比賽中只允許參賽者每8小時上一次廁所，不過比賽時也可以吃吃喝喝，現場參賽選手還能使用筆電、手機或看書打發時間。

扎爾科透露躺贏秘訣，表示「最大的錯誤是請家人到現場，因為你會坐不住！」。對於此次輕鬆獲勝，扎爾科說道「這並不難，相信我，我甚至沒有熱身」。

扎爾科僅躺了60小時就獲得這次比賽優勝，為自己贏得350歐元、一頓兩人午餐及一晚周末民宿住宿，據悉扎爾科還從比賽贊助商那獲得更多額外獎品。

不過相比這次60小時的紀錄，去年的冠軍可是連續117小時躺着不動，將近5天的時間都沒有起身，主辦單位也表示歡迎各路好漢來挑戰紀錄。

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