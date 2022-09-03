一直在玩命！美國興玩Subway Surfing　地鐵車廂頂部狂奔呃Like

在社群媒體當道的時代，許多人會為了吸引關注和增加點擊率，進行許多危險和令人匪夷所思的行為，近期在美國興起的「地鐵衝浪」（subway surfing），就是其中一項。



《衛報》（The Guardian）報道，所謂「地鐵衝浪」、就是爬上地鐵車廂，在行車間展開奔跑完成挑戰。但這種行為並無安全保障，列車高速行駛狀態下更是危機四伏，卻依舊吸引大批青少年嘗試，相比2021年、挑戰人數竟成長7倍之多，這些無厘頭行為的背後，都是為了吸引更多人關注。

一則8秒的短片被放上Twitter，拍攝者從遠處發現，一輛紐約地鐵J線的車輛，在行進途中有多名青少年爬上車頂，該影片吸引44萬人次點閱，也讓「地鐵衝浪」議題在社群發酵，引發熱烈討論。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 5

紐約市交通運輸局統計，過去7個月以來，地鐵接獲627個通報，表示有人在地鐵車廂外部活動；相比2021年同時期只有96人，讓紐約官方不敢大意。

一名目擊者向媒體透露，他上週在搭乘M線地鐵途中，曾在車廂內親眼看見，8名青少年背著後背包，部份看起來只有12歲，在行駛途中爬上車廂頂部：「列車正以全速行駛中，我同時能聽到腳步聲，代表他們正在跑動；我真的非常擔憂，深怕有個萬一、不小心跌倒或滑落，那就完蛋了！」

該目擊者無奈地表示，這些青少年如此不在乎自己的寶貴性命，又不敢反抗同儕壓力，才會做出這類愚蠢的舉動。對這類舉動，紐約市地鐵管理部門發表聲明，譴責這些危險和違法的行為，呼籲青少年不要模仿，他們將依法進行每次75美元的罰款。

事實上，「地鐵衝浪」對紐約而言，並非新發明次文化行為。根據記載，早在一個世紀之前，在1904年、當地鐵通車後，兩名13和14歲的青少年爬上車廂嬉戲，結果造成一死、一重傷的悲劇。

延伸閱讀：

不斷更新／軒嵐諾進逼！新竹縣2鄉「急停班課」 全台颱風動態總覽

【本文獲「TVBS」授權轉載。】