日本前東京都知事疑公然非禮女候選人　如痴漢亂摸影片瘋傳惹公憤

現年75歲的前東京都知事猪瀬直樹，日前公開為將參選7月10日參議院選舉的女性候選人海老澤由紀站台，卻在發表演說時不斷伸手輕拍女候選人的胸口等部位，遭日本網友痛批他「公然性騷擾」。



根據哈芬登郵報（The Huffington Post）報道，6月12日，右翼民粹主義政黨日本維新會在東京JR的吉祥寺車前為議員參選人海老澤由紀造勢，活動全程於YouTube上進行直播，豈料獲邀來站台的前東京都知事豬瀨直樹，於造勢時不慎唸錯海老澤名字，而後更多次拍打海老澤的背部、肩膀與胸口。

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影片在網上流傳開來後引發熱議，日本網友譴責這是「公然性騷擾」，面對眾人批評，猪瀬17日於官方推特上坦承是自身疏忽，以後會更謹慎行事。同一天，海老澤也在她的推特帳戶上回應，表示豬瀨並沒有碰到她的胸部，兩人之間沒有發生任何問題。

不過日本網友仍不買帳，認為這是平日裡養成的陋習，「平時就習慣這麼做的感覺」、「摸的人和被摸的人感覺都很習慣了」、「無意識的行為？這樣更可怕！」、「你喝醉了嗎？」、「越看越覺得噁心」，前日本共產黨福山市議員村井明美也發聲譴責，「一個勁地摸！我不知道哪個女人會對此感到高興」。

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