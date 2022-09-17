貨櫃車公路翻側　「玩具」散落滿地　記者直播報道尷尬到說不出口

美國奧克拉荷馬州1-40號州際公路日前發生一起車禍事故，導致一輛裝滿貨物的貨車當場翻覆，而令人感到害羞的是，散落在柏油路上的東西，竟是一根根的假陽具以及潤滑液。



後來有新聞台出動團隊進行空拍，當棚內主播詢問現場記者地上哪些是甚麼時，現場記者卻不發一語，顯得相當尷尬。

（編按：這則影片在Twitter上已錄得逾5百萬次點擊，不少網民都為記者語塞的模樣忌俊不禁。）

當滿地盡是情趣用品時，連在場記者也尷尬得一時間不懂說話：（按圖了解）

+ 5

綜合外媒報道，這起車禍事故發生於40號州際公路的某個閘道口，1輛載滿貨物的貨車因故橫躺在高速公路上，車內滿載的貨物全都灑了出來，至於這些散落一地的東西到底是甚麼？原來是情趣用品公司「CamSoda」所販售的假陽具以及潤滑液。

針對這起事故，《KWTV》新聞台便出動空拍設備，與現場記者進行聯繫，棚內主播當時詢問：「地上那些是甚麼東西？」不過現場記者卻不發一語，他隨後委婉地說道：「鏡頭拉近了嗎？我是看不出來啦，但你們或許看得出來，但好消息是，貨車司機沒有受傷，不過地上卻是散落一地貨物，無論這些東西是甚麼，清理完畢需要花上一段時間。」

A semi-truck allegedly spilled sex toys and lubricant all over Interstate 40 after overturning and colliding into a box truck.



pic.twitter.com/iacou7cgJJ — No Jumper (@nojumper) September 16, 2022

相關片段被分享至網絡，有網友就展現出他的專業留言說道：「我從事倉儲和運輸工作，這些東西將被扔掉，並要求全額保險，情趣用品和潤滑油與食品的衛生標準相同，所以他們在法律上不能轉售這些。」

這起事件造成許多顧客無法如期拿到他們的情趣品，「CamSoda」9月16日也發聲明道歉：「我們的心與所有受事故影響的人同在，我們知道這是一個壓力很大的時期，這些物資可以幫助人們減輕負擔，我們的貨車正在路上了，東西將很快會送達。」

相關文章：泰國沙灘驚見「全裸女屍」 警察一看傻眼：竟是「日本AV女優」

+ 12

延伸閱讀：

創壞壞最新紀錄！49歲女星「1日300人斬」戰進名人堂 羞喊：沒想象中興奮…

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】