泰國巨蜥「情深相擁」擋路司機被迫做觀眾　專家：牠們不是曬恩愛

相親相愛的真相其實是拔刀相向？近日一段短片在網路上掀起熱議，一名男子開車路上見到兩隻巨蜥「緊緊相擁放閃」，他待在原地看了半小時才離去，想說原來蜥蜴這麼相親相愛就不要打擾牠們了，但實際上這種行為並非「很有愛」。



綜合外媒報道，泰國一名男子Thanatchapan 月16日時開車出門，在路上看到兩隻巨蜥互相擁抱的難捨難分、如膠似漆，他感到相當好奇就停車查看，足足在路邊看了這兩隻巨蜥卿卿我我了半小時才離開。Thanatchapan表示，原本他以為兩隻蜥蜴是在調情，但後來才知道原來根本不是這樣。

2巨蜥馬路中央抱抱阻交通逾半小時，動物學家指並非曬恩愛，而是為爭地盤而打架。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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動物學家表示，其實 Thanatchapan 看到的「巨蜥感情超好抱抱」根本就不是蜥蜴感情好的證明，而是兩隻蜥蜴在打架。這兩隻巨蜥打架因為超過半小時以上，導致當地交通大打結，車流回堵數公里，後來兩隻巨蜥換地方繼續打才讓交通恢復順暢。

動物學家指出，許多不了解巨蜥行為的一般民眾看到他們抱在一起的畫面會以為是在放閃，但其實那是屬於攻擊行為。巨蜥擁有強烈的領地概念，因此不少雄性巨蜥會因為地盤被入侵或是正處交配期而與同類大打出手，只是巨蜥打鬥的模樣看起來真得像是人類張開雙手擁抱，因此經常會被誤會。

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Thanatchapan事後將這段影片張貼到自己的 Tiktok 上，吸引超過396萬名網友觀看，許多網友都被這樣的畫面笑翻，留言表示「看起來真的是很相愛」、「在我知道牠們是在打架之前，真的會以為牠們感情多好」、「巨蜥打架也是很有風度的」、「以為自己當電燈泡，結果其實是目睹爭執的和事佬」。

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